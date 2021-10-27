Власти Москвы закрывают алкомаркеты на время локдауна

Десятки магазинов в Москве, торгующих преимущественно алкоголем, получили уведомления от управ и префектур районов города о приостановке работы во время локдауна с 28 октября по 7 ноября. Об этом «Ведомостям» сообщил сотрудник одной из алкогольных компаний. Эту информацию подтвердили и владельцы четырех сетей таких магазинов. В частности, сеть бутиков Wine Room получила такие письма от префектуры Юго-Западного административного округа Москвы, а также от управы Пресненского района, сообщил ее управляющий Евгений Дьячков. Аналогичное письмо от управы района Кунцево пришло в компанию «Е-вино» (управляет двумя винотеками), говорит заместитель генерального директора компании Дмитрий Кузнецов. Есть такое обращение и у одного из трех бутиков Winemafia, расположенного в новой Москве, рассказывает владелец компании Аарон Коффманн.