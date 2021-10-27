Власти Москвы закрывают алкомаркеты на время локдауна

Власти Москвы закрывают алкомаркеты на время локдаунаЧтобы избежать этого, такие магазины планируют включить в ассортимент продукты питания
Десятки магазинов в Москве, торгующих преимущественно алкоголем, получили уведомления от управ и префектур районов города о приостановке работы во время локдауна с 28 октября по 7 ноября. Об этом «Ведомостям» сообщил сотрудник одной из алкогольных компаний. Эту информацию подтвердили и владельцы четырех сетей таких магазинов. В частности, сеть бутиков Wine Room получила такие письма от префектуры Юго-Западного административного округа Москвы, а также от управы Пресненского района, сообщил ее управляющий Евгений Дьячков. Аналогичное письмо от управы района Кунцево пришло в компанию «Е-вино» (управляет двумя винотеками), говорит заместитель генерального директора компании Дмитрий Кузнецов. Есть такое обращение и у одного из трех бутиков Winemafia, расположенного в новой Москве, рассказывает владелец компании Аарон Коффманн.
Власти районов, по их словам, ссылаются на указ мэра Москвы Сергея Собянина от 21октября 2021 г. № 62-УМ. Согласно этому документу, в период локдауна должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%. Такие предприятия «должны [приостановить работу], если у них нет более 30% товаров первой необходимости или продуктов», уточняет представитель департамента торговли и услуг Москвы.