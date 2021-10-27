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Власти Москвы закрывают алкомаркеты на время локдауна

Чтобы избежать этого, такие магазины планируют включить в ассортимент продукты питания
Екатерина Бурлакова Мария Котова Дарья Молоткова
Для того чтобы не попасть под ограничения, предприниматели уже готовятся расширить ассортимент / Максим Стулов / Ведомости

Десятки магазинов в Москве, торгующих преимущественно алкоголем, получили уведомления от управ и префектур районов города о приостановке работы во время локдауна с 28 октября по 7 ноября. Об этом «Ведомостям» сообщил сотрудник одной из алкогольных компаний. Эту информацию подтвердили и владельцы четырех сетей таких магазинов. В частности, сеть бутиков Wine Room получила такие письма от префектуры Юго-Западного административного округа Москвы, а также от управы Пресненского района, сообщил ее управляющий Евгений Дьячков. Аналогичное письмо от управы района Кунцево пришло в компанию «Е-вино» (управляет двумя винотеками), говорит заместитель генерального директора компании Дмитрий Кузнецов. Есть такое обращение и у одного из трех бутиков Winemafia, расположенного в новой Москве, рассказывает владелец компании Аарон Коффманн.

Власти районов, по их словам, ссылаются на указ мэра Москвы Сергея Собянина от 21октября 2021 г. № 62-УМ. Согласно этому документу, в период локдауна должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%. Такие предприятия «должны [приостановить работу], если у них нет более 30% товаров первой необходимости или продуктов», уточняет представитель департамента торговли и услуг Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных