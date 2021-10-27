Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Центре Гамалеи оценили тяжесть повторного заболевания коронавирусом

Ведомости

Повторное заболевание коронавирусом в 70% случаев имеет аналогичную первому степень тяжести, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимира Гущина.

«Люди, которые перенесли заболевание, они разные. Есть люди, которые болели очень тяжело. И очень часто, к сожалению, эти люди заболевают повторно снова тяжело. Только у 30% людей мы видим, что снижается тяжесть, 70% людей, к сожалению, если они не вакцинируются, болеют примерно с той же степенью тяжести, как и болели изначально», — сказал Гущин в эфире, организованном обществом «Знание».

26 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что почти 11% госпитализированных пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Всего, по словам министра, в России госпитализировано 268 500 пациентов.

27 октября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России второй день подряд фиксируют максимум смертей от COVID-19. За последние сутки скончались 1123 пациента с коронавирусом, этот показатель стал максимальным за весь период пандемии. Днем ранее число смертей составило 1106. Всего от коронавируса в России умерли 233 898 человек.

Ранее по теме: Проценко спрогнозировал повторное введение нерабочих дней в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных