В Центре Гамалеи оценили тяжесть повторного заболевания коронавирусом
Повторное заболевание коронавирусом в 70% случаев имеет аналогичную первому степень тяжести, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимира Гущина.
«Люди, которые перенесли заболевание, они разные. Есть люди, которые болели очень тяжело. И очень часто, к сожалению, эти люди заболевают повторно снова тяжело. Только у 30% людей мы видим, что снижается тяжесть, 70% людей, к сожалению, если они не вакцинируются, болеют примерно с той же степенью тяжести, как и болели изначально», — сказал Гущин в эфире, организованном обществом «Знание».
26 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что почти 11% госпитализированных пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Всего, по словам министра, в России госпитализировано 268 500 пациентов.
27 октября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России второй день подряд фиксируют максимум смертей от COVID-19. За последние сутки скончались 1123 пациента с коронавирусом, этот показатель стал максимальным за весь период пандемии. Днем ранее число смертей составило 1106. Всего от коронавируса в России умерли 233 898 человек.