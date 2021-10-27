В Центре Гамалеи оценили тяжесть повторного заболевания коронавирусом

«Люди, которые перенесли заболевание, они разные. Есть люди, которые болели очень тяжело. И очень часто, к сожалению, эти люди заболевают повторно снова тяжело. Только у 30% людей мы видим, что снижается тяжесть, 70% людей, к сожалению, если они не вакцинируются, болеют примерно с той же степенью тяжести, как и болели изначально», — сказал Гущин в эфире, организованном обществом «Знание».