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Проценко спрогнозировал повторное введение нерабочих дней в России

Ведомости

Нерабочие дни в России будут вводить «вновь и вновь», пока у населения не сформируется коллективный иммунитет, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Подобные «выходные» будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнем с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ», — написал он в своем Telegram-канале. 

Комментируя нерабочие дни, которые вчера мэр Москвы Сергей Собянин ввел с 28 октября по 7 ноября, Проценко заявил, что они позволят «сорвать несколько циклов заражений» коронавирусом. Врач указал на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране и загруженность больниц, в том числе «красных зон». 

«Сейчас без паузы никак нельзя», — резюмировал он.

Проценко отметил, что для выхода из сложившейся ситуации есть два пути — массовая вакцинация или массовая заболеваемость COVID-19. При этом во втором случае «все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом», отметил он.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября. После этого Собянин объявил о жестких ограничительных мерах в Москвы в нерабочие дни, которые в столице продлятся с 28 октября по 7 ноября.

Вчера в России зафиксировали рекордный за всю пандемию суточный прирост заражений коронавирусом — 36 339. Число умерших от COVID-19 также обновило максимум, составив 1036 человек. Общее количество выявленных заболевших в стране достигло 8 131 164, умерших — 227 389. На сегодняшний день COVID-19 болеют 812 168 россиян.

Ранее по теме: Путин поддержал введение режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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