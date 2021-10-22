Проценко спрогнозировал повторное введение нерабочих дней в России
Нерабочие дни в России будут вводить «вновь и вновь», пока у населения не сформируется коллективный иммунитет, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
«Подобные «выходные» будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнем с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ», — написал он в своем Telegram-канале.
Комментируя нерабочие дни, которые вчера мэр Москвы Сергей Собянин ввел с 28 октября по 7 ноября, Проценко заявил, что они позволят «сорвать несколько циклов заражений» коронавирусом. Врач указал на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране и загруженность больниц, в том числе «красных зон».
«Сейчас без паузы никак нельзя», — резюмировал он.
Проценко отметил, что для выхода из сложившейся ситуации есть два пути — массовая вакцинация или массовая заболеваемость COVID-19. При этом во втором случае «все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом», отметил он.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября. После этого Собянин объявил о жестких ограничительных мерах в Москвы в нерабочие дни, которые в столице продлятся с 28 октября по 7 ноября.
Вчера в России зафиксировали рекордный за всю пандемию суточный прирост заражений коронавирусом — 36 339. Число умерших от COVID-19 также обновило максимум, составив 1036 человек. Общее количество выявленных заболевших в стране достигло 8 131 164, умерших — 227 389. На сегодняшний день COVID-19 болеют 812 168 россиян.