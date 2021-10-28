Роспотребнадзор запретил ввоз турецких мандаринов из-за пестицидов
Ввоз мандаринов одного из турецких производителей в Россию будет временно приостановлен по распоряжению Роспотребнадзора. Об этом 28 октября сообщили в ведомстве.
В импортных фруктах был обнаружен пестицид «хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимое значение. Роспотребнадзор решил временно запретить ввоз этой продукции с 29 октября до особого распоряжения, чтобы предотвратить массовые отравления.
В министерстве сельского хозяйства Турции уточнили, что запрет распространяется только на конкретного производителя, у которого были найдены нарушения, а не на весь экспорт мандаринов в Россию, передает «РИА Новости».
Ранее в октябре служба усилила контроль над оборотом 14 видов импортной продукции на основании сигналов систем оповещения об опасных веществах. В список продуктов попали в том числе фундук из Грузии, турецкие лимоны, египетские апельсины, цельная пшеница из Индии, мягкое органическое масло из Бельгии и груши из Китая.