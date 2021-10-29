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Бастрыкин потребовал обосновать арест калининградского врача Сушкевич

Ведомости

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал обосновать решение арестовать врача-неонатолога Элину Сушкевич по делу об убийстве новорожденного. Так глава ведомства отреагировал на открытое письмо президента Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонида Рошаля о необходимости прекращения уголовного преследования в отношении Сушкевич. Об этом говорится на сайте СК. 

Помимо этого Бастрыкин потребовал от подчиненных повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах. В настоящий момент уголовное дело в отношении медицинского работника рассматривается в Московском областном суде.

27 октября первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался смягчить меру пресечения бывшему и. о. главного врача роддома №4 в Калининграде Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Сушкевич по делу об убийстве новорожденного, которые в данный момент находятся под арестом на время пересмотра дела, пишет «Интерфакс». После этого Рошаль опубликовал открытое письмо, в котором говорится о «необходимости прекращения уголовного преследования в отношении врача-неонатолога регионального перинатального центра города Калининграда, обвиняемой в убийстве ребенка в роддоме».

Рошаль также заявил о готовности сесть в СИЗО вместо калининградского врача. «Это дело выходит за рамки приличия. Очевидно, что поставлена задача засудить. И мы будем защищать врача дальше. А сегодня, как я уже предлагал в деле врача Мисюриной, я снова предлагаю: отпустите врача из-под стражи, я готов сидеть за нее», — заявил он.

27 мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор Сушкевич и Белой. Дело Белой и Сушкевич рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных. В декабре прошлого года они оправдали врачей. По мнению большинства присяжных, не был доказан факт введения ребенку препарата, который стал причиной его смерти.

СКР заявил, что считает доказанной вину Белой и Сушкевич в смерти ребенка. На решение суда была подана апелляция.

В ноябре 2018 г. в роддоме женщина на раннем сроке беременности родила мальчика весом около 700 г. По версии следователей, и. о. главврача Белая решила убить ребенка и попросила об этом Сушкевич. Врач приехала в роддом через несколько часов после рождения ребенка и ввела ему сульфат магния, от чего он умер.

Ранее по теме: Суд отменил оправдательный приговор врачам по делу об убийстве ребенка

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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