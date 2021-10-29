Бастрыкин потребовал обосновать арест калининградского врача Сушкевич
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал обосновать решение арестовать врача-неонатолога Элину Сушкевич по делу об убийстве новорожденного. Так глава ведомства отреагировал на открытое письмо президента Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонида Рошаля о необходимости прекращения уголовного преследования в отношении Сушкевич. Об этом говорится на сайте СК.
Помимо этого Бастрыкин потребовал от подчиненных повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах. В настоящий момент уголовное дело в отношении медицинского работника рассматривается в Московском областном суде.
27 октября первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался смягчить меру пресечения бывшему и. о. главного врача роддома №4 в Калининграде Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Сушкевич по делу об убийстве новорожденного, которые в данный момент находятся под арестом на время пересмотра дела, пишет «Интерфакс». После этого Рошаль опубликовал открытое письмо, в котором говорится о «необходимости прекращения уголовного преследования в отношении врача-неонатолога регионального перинатального центра города Калининграда, обвиняемой в убийстве ребенка в роддоме».
Рошаль также заявил о готовности сесть в СИЗО вместо калининградского врача. «Это дело выходит за рамки приличия. Очевидно, что поставлена задача засудить. И мы будем защищать врача дальше. А сегодня, как я уже предлагал в деле врача Мисюриной, я снова предлагаю: отпустите врача из-под стражи, я готов сидеть за нее», — заявил он.
27 мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор Сушкевич и Белой. Дело Белой и Сушкевич рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных. В декабре прошлого года они оправдали врачей. По мнению большинства присяжных, не был доказан факт введения ребенку препарата, который стал причиной его смерти.
СКР заявил, что считает доказанной вину Белой и Сушкевич в смерти ребенка. На решение суда была подана апелляция.
В ноябре 2018 г. в роддоме женщина на раннем сроке беременности родила мальчика весом около 700 г. По версии следователей, и. о. главврача Белая решила убить ребенка и попросила об этом Сушкевич. Врач приехала в роддом через несколько часов после рождения ребенка и ввела ему сульфат магния, от чего он умер.