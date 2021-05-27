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Суд отменил оправдательный приговор врачам по делу об убийстве ребенка

Ведомости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор бывшему и.о. главного врача роддома №4 в Калининграде Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Апелляционное представление на приговор Калининградского областного суда удовлетворено», — сообщили в пресс-службе.

Дело Белой и Сушкевич рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных. В декабре прошлого года они оправдали врачей. По мнению большинства присяжных, не был доказан факт введения ребенку препарата, который стал причиной его смерти.

СКР заявил, что считает доказанной вину Белой и Сушкевич в смерти ребенка. На решение суда была подана апелляция.

В ноябре 2018 года в роддоме женщина на раннем сроке беременности родила мальчика весом около 700 г. По версии следователей, и.о. главврача Белая решила убить ребенка и попросила об этом Сушкевич. Врач приехала в роддом через несколько часов после рождения ребенка и ввела ему сульфат магния, от чего он умер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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