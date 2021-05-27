Суд отменил оправдательный приговор врачам по делу об убийстве ребенка
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор бывшему и.о. главного врача роддома №4 в Калининграде Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Апелляционное представление на приговор Калининградского областного суда удовлетворено», — сообщили в пресс-службе.
Дело Белой и Сушкевич рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных. В декабре прошлого года они оправдали врачей. По мнению большинства присяжных, не был доказан факт введения ребенку препарата, который стал причиной его смерти.
СКР заявил, что считает доказанной вину Белой и Сушкевич в смерти ребенка. На решение суда была подана апелляция.
В ноябре 2018 года в роддоме женщина на раннем сроке беременности родила мальчика весом около 700 г. По версии следователей, и.о. главврача Белая решила убить ребенка и попросила об этом Сушкевич. Врач приехала в роддом через несколько часов после рождения ребенка и ввела ему сульфат магния, от чего он умер.