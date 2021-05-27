Суд отменил оправдательный приговор врачам по делу об убийстве ребенка

В ноябре 2018 года в роддоме женщина на раннем сроке беременности родила мальчика весом около 700 г. По версии следователей, и.о. главврача Белая решила убить ребенка и попросила об этом Сушкевич. Врач приехала в роддом через несколько часов после рождения ребенка и ввела ему сульфат магния, от чего он умер.