Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото на чемпионате мира

7 августа в рамках Олимпийских игр в Токио на соревнованиях по художественной гимнастике Дина Аверина выиграла серебро, ее сестра Арина заняла четвертое место. Золото взяла спортсменка из Израиля Линой Ашрам, во время последнего упражнения уронившая ленту. Российская сборная по художественной гимнастике впервые с 1996 г. осталась без золота в личном многоборье. После Олимпийский комитет России отправил запрос руководству Международной федерации гимнастики. Технический комитет федерации проверил все компоненты оценки на каждом этапе соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде и счел их справедливыми.