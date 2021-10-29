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Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото на чемпионате мира

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Российская сборная по художественной гимнастике завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Китакюсю в Японии, сообщили «РИА Новости». 

Спортсменки набрали 88,350 балла за упражнения с тремя обручами и двумя парами булав, а также с пятью мячами. В состав сборной вошли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. Серебро получили гимнастки из Италии с результатом 86,000 балла, бронзу — сборная Белоруссии, которая набрала 85,400 балла. 

Ранее на ЧМ по художественной гимнастике Дина Аверина выиграла золото в упражнениях с булавами, обручем и мячом и стала 17-кратной чемпионкой мира. В упражнении с лентой Дина Аверина получила серебро, ее сестра-близнец Арина — бронзу. 

7 августа в рамках Олимпийских игр в Токио на соревнованиях по художественной гимнастике Дина Аверина выиграла серебро, ее сестра Арина заняла четвертое место. Золото взяла спортсменка из Израиля Линой Ашрам, во время последнего упражнения уронившая ленту. Российская сборная по художественной гимнастике впервые с 1996 г. осталась без золота в личном многоборье. После Олимпийский комитет России отправил запрос руководству Международной федерации гимнастики. Технический комитет федерации проверил все компоненты оценки на каждом этапе соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде и счел их справедливыми.

Ранее по теме: Гимнастки Аверины завоевали серебро и бронзу на ЧМ в упражнении с лентой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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