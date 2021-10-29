Разработчик «КовиВака» ведет переговоры с ВОЗ для одобрения вакцины
Разработчик вакцины от коронавируса «КовиВак» — центр им. Чумакова — находится в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для одобрения препарата, сообщил ТАСС со ссылкой на директора по развитию центра Константина Чернова.
«Процесс двигается. Это, действительно, процесс, в который мы вошли летом и продолжаем двигаться. Мы с ними находимся в постоянной коммуникации, они запрашивают дополнительную информацию, мы ее предоставляем. Надеемся, что как только мы ответим на все их вопросы, все произойдет», — сообщил Чернов.
По его словам, делегация ВОЗ регулярно посещает центр им. Чумакова, потому что еще до пандемии коронавируса он был единственным в России экспортером больших партий вакцины от желтой лихорадки. «С желтой лихорадкой это заняло несколько лет, с "КовиВаком", я думаю, это будет намного быстрее. Но я бы погрешил против истины, если бы назвал конкретные сроки», — отметил Чернов.
Также на рассмотрении в ВОЗ находится «Спутник V». Процесс сертификации «Спутника V» был приостановлен в сентябре после того, как инспекторы ВОЗ летом обнаружили несоответствия при производстве препарата в Уфе. Организация указала на недостатки в плане экологического контроля и выразила обеспокоенность соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что уфимский производитель вакцины исправил все недочеты. В организации объяснили, что у них нет претензий к самой вакцине, однако они должны получить недостающие документы для составления полного досье о препарате.
21 октября помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что организация планирует возобновить инспекции предприятий — производителей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшие недели.