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Разработчик «КовиВака» ведет переговоры с ВОЗ для одобрения вакцины

Ведомости

Разработчик вакцины от коронавируса «КовиВак» — центр им. Чумакова — находится в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для одобрения препарата, сообщил ТАСС со ссылкой на директора по развитию центра Константина Чернова. 

«Процесс двигается. Это, действительно, процесс, в который мы вошли летом и продолжаем двигаться. Мы с ними находимся в постоянной коммуникации, они запрашивают дополнительную информацию, мы ее предоставляем. Надеемся, что как только мы ответим на все их вопросы, все произойдет», — сообщил Чернов. 

По его словам, делегация ВОЗ регулярно посещает центр им. Чумакова, потому что еще до пандемии коронавируса он был единственным в России экспортером больших партий вакцины от желтой лихорадки. «С желтой лихорадкой это заняло несколько лет, с "КовиВаком", я думаю, это будет намного быстрее. Но я бы погрешил против истины, если бы назвал конкретные сроки», — отметил Чернов. 

Также на рассмотрении в ВОЗ находится «Спутник V». Процесс сертификации «Спутника V» был приостановлен в сентябре после того, как инспекторы ВОЗ летом обнаружили несоответствия при производстве препарата в Уфе. Организация указала на недостатки в плане экологического контроля и выразила обеспокоенность соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что уфимский производитель вакцины исправил все недочеты. В организации объяснили, что у них нет претензий к самой вакцине, однако они должны получить недостающие документы для составления полного досье о препарате.

21 октября помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что организация планирует возобновить инспекции предприятий — производителей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшие недели.

Ранее по теме: В Центре им. Гамалеи заявили о скорой регистрации «Спутника V» в ВОЗ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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