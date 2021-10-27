В Центре Гамалеи заявили о скорой регистрации «Спутника V» в ВОЗ
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может в ближайшее время получить регистрацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимира Гущина.
«Вопрос ВОЗ — это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в РФ, признания ее ВОЗ. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, то есть диалог построен. Понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ», — сказал он в ходе эфира, организованного обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией «Мы вместе».
Гущин напомнил, что вакцину «Спутник V» уже признали и используют 70 государств.
«Клинические испытания эффективности, большая третья фаза, в рамках которой более 30 тысяч человек были добровольцами, в мае закончена. Мы сейчас имеем фактически все данные, чтобы считать вакцину полностью безопасной и эффективной. Результаты эффективности были опубликованы в Lancet, их все читали», — сказал Гущин.
21 октября помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что организация планирует возобновить инспекции предприятий-производителей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшие недели.
Процесс сертификации «Спутника V» был приостановлен в сентябре после того, как инспекторы ВОЗ летом обнаружили несоответствия при производстве препарата в Уфе. Организация указала на недостатки в плане экологического контроля и выразила обеспокоенность соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что уфимский производитель вакцины исправил все недочеты. В организации объяснили, что у них нет претензий к самой вакцине, однако они должны получить недостающие документы для составления полного досье о препарате.