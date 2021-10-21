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ВОЗ назвала сроки возобновления инспекции производителей «Спутника V»

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует возобновить инспекции предприятий-производителей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшие недели, заявила помощник гендиректора организации Марианджела Симао, слова которой передает «РИА Новости».

«Мы еще не получили все материалы по "Спутнику", и позвольте мне сообщить, что процесс был приостановлен до вчерашнего вечера из-за юридической процедуры... С сегодняшнего дня он (процесс) возобновился. И поэтому мы ожидаем, что сможем возобновить инспекции в ближайшие несколько недель... Мы все еще планируем получить дополнительные данные от заявителя "Спутника", — сказала она на брифинге.

21 октября Российский фонд прямых инвестиций объявил, что процесс одобрения ВОЗ российской вакцины для экстренного применения возобновлен и вступает в финальную стадию.

Процесс сертификации «Спутника V» был приостановлен в сентябре после того, как инспекторы ВОЗ летом обнаружили несоответствия при производстве препарата в Уфе. Организация указала на недостатки в плане экологического контроля и выразила обеспокоенность соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что уфимский производитель вакцины исправил все недочеты. В организации объяснили, что у них нет претензий к самой вакцине, однако они должны получить недостающие документы для составления полного досье о препарате.

Ранее по теме: ВОЗ перезапустила сертификацию «Спутника V» для экстренного применения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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