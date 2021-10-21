ВОЗ назвала сроки возобновления инспекции производителей «Спутника V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует возобновить инспекции предприятий-производителей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшие недели, заявила помощник гендиректора организации Марианджела Симао, слова которой передает «РИА Новости».
«Мы еще не получили все материалы по "Спутнику", и позвольте мне сообщить, что процесс был приостановлен до вчерашнего вечера из-за юридической процедуры... С сегодняшнего дня он (процесс) возобновился. И поэтому мы ожидаем, что сможем возобновить инспекции в ближайшие несколько недель... Мы все еще планируем получить дополнительные данные от заявителя "Спутника", — сказала она на брифинге.
21 октября Российский фонд прямых инвестиций объявил, что процесс одобрения ВОЗ российской вакцины для экстренного применения возобновлен и вступает в финальную стадию.
Процесс сертификации «Спутника V» был приостановлен в сентябре после того, как инспекторы ВОЗ летом обнаружили несоответствия при производстве препарата в Уфе. Организация указала на недостатки в плане экологического контроля и выразила обеспокоенность соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что уфимский производитель вакцины исправил все недочеты. В организации объяснили, что у них нет претензий к самой вакцине, однако они должны получить недостающие документы для составления полного досье о препарате.