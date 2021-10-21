ВОЗ перезапустила сертификацию «Спутника V» для экстренного применения

Процесс сертификации «Спутника V» был приостановлен в сентябре после того, как инспекторы ВОЗ летом обнаружили несоответствия при производстве препарата в Уфе. Организация указала на недостатки в плане экологического контроля и выразила обеспокоенность соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что уфимский производитель вакцины исправил все недочеты. В организации объяснили, что у них нет претензий к самой вакцине, однако они должны получить недостающие документы для составления полного досье о препарате.