ВОЗ перезапустила сертификацию «Спутника V» для экстренного применения
Процесс одобрения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) возобновлен и вступает в финальную стадию. Об этом объявил Российский фонд прямых инвестиций.
«Группа инспекторов ВОЗ должна в скором времени посетить Россию, чтобы завершить все необходимые проверки и бумажную работу», — говорится в сообщении, опубликованном 20 октября в Twitter.
Из реестра ВОЗ следует, что ожидаемая дата окончания процедуры будет определена после того, как организация получит недостающие данные и будут проведены последующие инспекции.
Процесс сертификации «Спутника V» был приостановлен в сентябре после того, как инспекторы ВОЗ летом обнаружили несоответствия при производстве препарата в Уфе. Организация указала на недостатки в плане экологического контроля и выразила обеспокоенность соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что уфимский производитель вакцины исправил все недочеты. В организации объяснили, что у них нет претензий к самой вакцине, однако они должны получить недостающие документы для составления полного досье о препарате.