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ВОЗ перезапустила сертификацию «Спутника V» для экстренного применения

Ведомости

Процесс одобрения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) возобновлен и вступает в финальную стадию. Об этом объявил Российский фонд прямых инвестиций.

«Группа инспекторов ВОЗ должна в скором времени посетить Россию, чтобы завершить все необходимые проверки и бумажную работу», — говорится в сообщении, опубликованном 20 октября в Twitter.

Из реестра ВОЗ следует, что ожидаемая дата окончания процедуры будет определена после того, как организация получит недостающие данные и будут проведены последующие инспекции. 

Процесс сертификации «Спутника V» был приостановлен в сентябре после того, как инспекторы ВОЗ летом обнаружили несоответствия при производстве препарата в Уфе. Организация указала на недостатки в плане экологического контроля и выразила обеспокоенность соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что уфимский производитель вакцины исправил все недочеты. В организации объяснили, что у них нет претензий к самой вакцине, однако они должны получить недостающие документы для составления полного досье о препарате.

Ранее по теме: Мурашко заявил об отсутствии претензий у ВОЗ к «Спутнику V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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