Мурашко заявил об отсутствии претензий у ВОЗ к «Спутнику V»
У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к вакцине от коронавируса «Спутник V», у экспертов были некоторые вопросы к документам, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Биотехмед».
«К продукту претензий не было, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение», — пояснил Мурашко (цитата по ТАСС). Нужные документы для регистрации вакцины дооформлены и отправлены ВОЗ, добавил он.
Вакцина «Спутник V» пока не одобрена ВОЗ и медицинским регулятором Европейского союза (ЕС). ВОЗ приостановила процесс одобрения препарата из-за проблем на одном из предприятий по его производству. В регуляторе ЕС заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у регулятора нет замечаний к российской вакцине и препарат проходит экспертизу. Тем временем туроператоры начали предлагать россиянам вакцинные туры в Хорватию, а также в Сербию и Германию, где можно сделать прививки от коронавируса препаратами, одобренными ВОЗ.