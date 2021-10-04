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Мурашко заявил об отсутствии претензий у ВОЗ к «Спутнику V»

Ведомости

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к вакцине от коронавируса «Спутник V», у экспертов были некоторые вопросы к документам, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Биотехмед».

«К продукту претензий не было, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение», — пояснил Мурашко (цитата по ТАСС). Нужные документы для регистрации вакцины дооформлены и отправлены ВОЗ, добавил он.

Вакцина «Спутник V» пока не одобрена ВОЗ и медицинским регулятором Европейского союза (ЕС). ВОЗ приостановила процесс одобрения препарата из-за проблем на одном из предприятий по его производству. В регуляторе ЕС заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у регулятора нет замечаний к российской вакцине и препарат проходит экспертизу. Тем временем туроператоры начали предлагать россиянам вакцинные туры в Хорватию, а также в Сербию и Германию, где можно сделать прививки от коронавируса препаратами, одобренными ВОЗ.

Ранее по теме: Мурашко заявил о снятии барьеров для признания «Спутника V» в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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