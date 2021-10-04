Мурашко заявил об отсутствии претензий у ВОЗ к «Спутнику V»

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у регулятора нет замечаний к российской вакцине и препарат проходит экспертизу. Тем временем туроператоры начали предлагать россиянам вакцинные туры в Хорватию, а также в Сербию и Германию, где можно сделать прививки от коронавируса препаратами, одобренными ВОЗ.