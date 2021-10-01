Российским туристам открыли вакцинные туры в Хорватию

Ранее Ломидзе сообщила о вакцинных турах в Сербию и Германию. Поездка в Сербию будет стоить от 21 000 руб. с человека, с перелетом – 50 000 руб. Для въезда в страну россиянам не нужна виза. Для вакцинации в Германии нужно будет оплатить перелет, проживание, услуги переводчика и саму вакцинацию, которая обойдется в 50 000 – 75 000 руб. с человека.