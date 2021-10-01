Российским туристам открыли вакцинные туры в Хорватию
Туроператоры начали предлагать россиянам вакцинные туры в Хорватию, где можно сделать прививки от коронавируса препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
«В ассортименте туроператоров появилась еще одна страна, куда можно отправиться за зарубежной вакциной. В Хорватии прививают двухкомпонентными вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и однокомпонентной — Johnson& Johnson/Janssen», — сообщила Ломидзе. Она отметила, что такие туры в Сербию пользуются ажиотажным спросом.
Ломидзе рассказала, что туристы могут бесплатно привиться от коронавируса во многих городах полуострова Истрия, Средней и Южной Далмации, в Загребе и окрестностях. Иностранцы могут сделать прививки в пунктах вакцинации для местных жителей. Лучше предварительно записываться на прививку, с собой нужно взять загранпаспорт.
Стоимость тура в Хорватию начинается от 28 000 руб. на человека за четыре ночи. В стоимость входит билет на самолет, проживание в отеле с питанием, трансфер от аэропорта в отель и обратно, помощь в записи на вакцинацию и медицинская страховка. За дополнительную плату можно организовать трансфер с сопровождением до пункта вакцинации.
Ранее Ломидзе сообщила о вакцинных турах в Сербию и Германию. Поездка в Сербию будет стоить от 21 000 руб. с человека, с перелетом – 50 000 руб. Для въезда в страну россиянам не нужна виза. Для вакцинации в Германии нужно будет оплатить перелет, проживание, услуги переводчика и саму вакцинацию, которая обойдется в 50 000 – 75 000 руб. с человека.