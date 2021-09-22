Туроператоры начали предлагать россиянам вакцинные туры в Европу

В Германию поездка будет стоить дороже. Прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене стоит 580 евро с человека, или 50 000 руб., за одну дозу. Прививка Johnson & Johnson в Баден-Бадене обойдется в 870 евро с человека, или 75 000 руб. Туристу нужно будет оплатить перелет, проживание и услуги переводчика. Ломидзе уточнила, что иностранцы не могут сами записаться на прививку в Германии или приехать в пункт вакцинации без предварительной записи через туроператора.