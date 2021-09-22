Туроператоры начали предлагать россиянам вакцинные туры в Европу
Туроператоры запустили вакцинные туры за границу, чтобы российские туристы могли привиться препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
По словам Ломидзе, из-за задержки с признанием ВОЗ российских вакцин «отдельные категории россиян ищут возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира». В основном вакцинироваться такими препаратами хотят россияне, которые часто ездят за границу по делам бизнеса или к родственникам, а также те, кто хочет получить возможность ездить в страны ЕС как турист.
Российские туроператоры предлагают вакцинные путевки на три дня. Как правило, они включают авиаперелет, размещение в гостинице с питанием, трансферы, получение официального подтверждения записи на вакцинацию, а также ассистента в качестве сопровождающего на прививку, все таксы и сборы и медицинскую страховку.
Самой популярной страной для вакцинного туризма стала Сербия. Для поездок в эту страну россиянам не нужна виза, а также между странами есть регулярное авиасообщение. Для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за два дня до поездки. Стоимость такого тура начинается от 21 000 руб. на человека, с перелетом – от 50 000 руб., рассказала Ломидзе.
В Германию поездка будет стоить дороже. Прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене стоит 580 евро с человека, или 50 000 руб., за одну дозу. Прививка Johnson & Johnson в Баден-Бадене обойдется в 870 евро с человека, или 75 000 руб. Туристу нужно будет оплатить перелет, проживание и услуги переводчика. Ломидзе уточнила, что иностранцы не могут сами записаться на прививку в Германии или приехать в пункт вакцинации без предварительной записи через туроператора.
Сейчас в большинство стран ЕС въезд из России закрыт. Российских туристов, привитых «Спутником», пускают на свою территорию только восемь стран Евросоюза (Венгрия, Хорватия, Кипр, Греция, Болгария, Эстония, Словения и Португалия).
Ранее ВОЗ сообщила о приостановке процесса одобрения российской вакцины «Спутник V» из-за проблем, выявленных на одном из производств. «Спутник V» пока не одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) для применения в ЕС. Европейские чиновники заявляют, что производитель вакцины не предоставил достаточно данных об эффективности и безопасности препарата. Глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери выразил надежду, что вакцина будет одобрена в конце этого или начале следующего года.