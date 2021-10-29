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Жители Новосибирской области смогут оплачивать проезд картой «Тройка»

Ведомости

На территории Новосибирской области заработает единая транспортная система, благодаря чему проезд там можно будет оплачивать картой «Тройка». Соответствующее соглашение подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

«Речь идет, в том числе, об использовании транспортной карты «Тройка» в качестве билетного носителя для двух субъектов РФ, то есть – универсальной пополняемой карты для оплаты проезда в общественном транспорте и в Новосибирской области, и в Москве», — говорится в сообщении.

В рамках соглашения пассажирам предоставят расширенный функционал билетного меню. По мнению Травникова, единая билетная система упростит процесс проезда в общественном транспорте. По словам Ликсутова, проект был успешно реализован уже в девяти регионах страны. Теперь к нему присоединится и Новосибирская область. Тестирование системы начнется в ноябре. В ходе него автобусы пилотного маршрута будут оснащены терминалами, принимающими карты «Тройка» наряду с банковскими картами.

Ранее по теме: В Москве протестируют виртуальную карту «Тройка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных