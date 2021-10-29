Жители Новосибирской области смогут оплачивать проезд картой «Тройка»

В рамках соглашения пассажирам предоставят расширенный функционал билетного меню. По мнению Травникова, единая билетная система упростит процесс проезда в общественном транспорте. По словам Ликсутова, проект был успешно реализован уже в девяти регионах страны. Теперь к нему присоединится и Новосибирская область. Тестирование системы начнется в ноябре. В ходе него автобусы пилотного маршрута будут оснащены терминалами, принимающими карты «Тройка» наряду с банковскими картами.