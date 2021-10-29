Жители Новосибирской области смогут оплачивать проезд картой «Тройка»
На территории Новосибирской области заработает единая транспортная система, благодаря чему проезд там можно будет оплачивать картой «Тройка». Соответствующее соглашение подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области.
«Речь идет, в том числе, об использовании транспортной карты «Тройка» в качестве билетного носителя для двух субъектов РФ, то есть – универсальной пополняемой карты для оплаты проезда в общественном транспорте и в Новосибирской области, и в Москве», — говорится в сообщении.
В рамках соглашения пассажирам предоставят расширенный функционал билетного меню. По мнению Травникова, единая билетная система упростит процесс проезда в общественном транспорте. По словам Ликсутова, проект был успешно реализован уже в девяти регионах страны. Теперь к нему присоединится и Новосибирская область. Тестирование системы начнется в ноябре. В ходе него автобусы пилотного маршрута будут оснащены терминалами, принимающими карты «Тройка» наряду с банковскими картами.