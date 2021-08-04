В Москве протестируют виртуальную карту «Тройка»

Представитель Сбербанка сообщил РБК, что банк ведет переговоры о запуске в Санкт-Петербурге транспортной карты «СберТройка». Проект «СберТройка» был создан «Сбером» и правительствами Москвы и Московской области в ноябре 2020 г. «СберТройка» действует в Тульской и Московской областях, пилотируется в Комсомольске-на-Амуре, Ульяновске, Ярославской области, Пермском крае. Также карта находится на стадии запуска в Ленинградской области и Хабаровском крае.