В Москве протестируют виртуальную карту «Тройка»
«Вместе с ВТБ, Google и Mastercard мы запускаем открытое тестирование виртуальной «Тройки». Для участия нужны только Android-смартфон с модулем NFC и желание сделать городской транспорт лучше», — сообщил дептранс.
В департаменте отметили, что для тестирования карты нужно 500 человек. В приложении будут доступны абонементы «Единый» на 30 дней.
С 1 февраля проездная карта «Тройка» начала работать в общественном транспорте Московской области. Также «Тройка» действует на двух маршрутах общественного транспорта в Перми.
Представитель Сбербанка сообщил РБК, что банк ведет переговоры о запуске в Санкт-Петербурге транспортной карты «СберТройка». Проект «СберТройка» был создан «Сбером» и правительствами Москвы и Московской области в ноябре 2020 г. «СберТройка» действует в Тульской и Московской областях, пилотируется в Комсомольске-на-Амуре, Ульяновске, Ярославской области, Пермском крае. Также карта находится на стадии запуска в Ленинградской области и Хабаровском крае.