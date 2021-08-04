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В Москве протестируют виртуальную карту «Тройка»

Ведомости

Дептранс Москвы, ВТБ, Google и MasterCard запускают открытое тестирование виртуальной транспортной карты «Тройка», говорится в Telegram-канале департамента.

«Вместе с ВТБ, Google и Mastercard мы запускаем открытое тестирование виртуальной «Тройки». Для участия нужны только Android-смартфон с модулем NFC и желание сделать городской транспорт лучше», — сообщил дептранс.

В департаменте отметили, что для тестирования карты нужно 500 человек. В приложении будут доступны абонементы «Единый» на 30 дней.

С 1 февраля проездная карта «Тройка» начала работать в общественном транспорте Московской области. Также «Тройка» действует на двух маршрутах общественного транспорта в Перми.

Представитель Сбербанка сообщил РБК, что банк ведет переговоры о запуске в Санкт-Петербурге транспортной карты «СберТройка». Проект «СберТройка» был создан «Сбером» и правительствами Москвы и Московской области в ноябре 2020 г. «СберТройка» действует в Тульской и Московской областях, пилотируется в Комсомольске-на-Амуре, Ульяновске, Ярославской области, Пермском крае. Также карта находится на стадии запуска в Ленинградской области и Хабаровском крае.

Ранее по теме: Сбербанк подтвердил переговоры по запуску «Тройки» в Петербурге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных