Сбербанк подтвердил переговоры по запуску «Тройки» в Петербурге
«Мы бы хотели [зайти в Санкт-Петербург]. Мы даже ведем сейчас переговоры. Там действительно есть свой «Подорожник» (петербургская транспортная карта. — РБК), который там работает. Но мы думаем, что рано или поздно мы покажем, что наше решение лучше», — рассказал он.
Представитель транспортного комитета города подтвердил, что вопрос внедрения «СберТройки» сейчас прорабатывается, в том числе его технические, финансовые и юридические аспекты. По его словам, это позволит туристам оплачивать проезд в Санкт-Петербурге привычным способом, однако город не будет отказываться от карты «Подорожник».
В марте 2021 г. «Деловой Петербург» сообщил со ссылкой на источники, что «СберТройка» может появиться в Санкт-Петербурге. По данным источника, с таким предложением выступил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов. В Смольном неоднозначно оценили инициативу властей Москвы, потому что «Тройка» и «Подорожник» находятся на одном технологическом уровне, а переход на новую систему потребует затрат.
Проект «СберТройка» был создан «Сбером» и правительствами Москвы и Московской области в ноябре 2020 г. «СберТройка» действует в Тульской и Московской областях, пилотируется в Комсомольске-на-Амуре, Ульяновске, Ярославской области, Пермском крае. Также карта находится на стадии запуска в Ленинградской области и Хабаровском крае.