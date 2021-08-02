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Сбербанк подтвердил переговоры по запуску «Тройки» в Петербурге

Ведомости

Сбербанк ведет переговоры о запуске транспортной карты «СберТройка» в Санкт-Петербурге, сообщил РБК со ссылкой на представителя банка.

«Мы бы хотели [зайти в Санкт-Петербург]. Мы даже ведем сейчас переговоры. Там действительно есть свой «Подорожник» (петербургская транспортная карта. — РБК), который там работает. Но мы думаем, что рано или поздно мы покажем, что наше решение лучше», — рассказал он.

Представитель транспортного комитета города подтвердил, что вопрос внедрения «СберТройки» сейчас прорабатывается, в том числе его технические, финансовые и юридические аспекты. По его словам, это позволит туристам оплачивать проезд в Санкт-Петербурге привычным способом, однако город не будет отказываться от карты «Подорожник».

В марте 2021 г. «Деловой Петербург» сообщил со ссылкой на источники, что «СберТройка» может появиться в Санкт-Петербурге. По данным источника, с таким предложением выступил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов. В Смольном неоднозначно оценили инициативу властей Москвы, потому что «Тройка» и «Подорожник» находятся на одном технологическом уровне, а переход на новую систему потребует затрат.

Проект «СберТройка» был создан «Сбером» и правительствами Москвы и Московской области в ноябре 2020 г. «СберТройка» действует в Тульской и Московской областях, пилотируется в Комсомольске-на-Амуре, Ульяновске, Ярославской области, Пермском крае. Также карта находится на стадии запуска в Ленинградской области и Хабаровском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных