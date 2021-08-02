Сбербанк подтвердил переговоры по запуску «Тройки» в Петербурге

«Мы бы хотели [зайти в Санкт-Петербург]. Мы даже ведем сейчас переговоры. Там действительно есть свой «Подорожник» (петербургская транспортная карта. — РБК), который там работает. Но мы думаем, что рано или поздно мы покажем, что наше решение лучше», — рассказал он.