Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов после «тройной» прививки от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, в августе 2020 г. На сегодняшний день ее уже признали и используют в 70 странах мира. Кроме нее, в России также зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».