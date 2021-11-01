Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов после «тройной» прививки от COVID-19
У ревакцинированных граждан нет нареканий по поводу побочных эффектов от препарата «Спутник V», заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет [у тех, кто привился «Спутником V» третий раз]», — приводит слова специалиста «РИА Новости».
Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, в августе 2020 г. На сегодняшний день ее уже признали и используют в 70 странах мира. Кроме нее, в России также зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пока не зарегистрировали «Спутник V». По словам Гинцбурга, задержка с одобрением российского препарата связана с «конкуренцией за денежные потоки» и несогласованностью российского и европейского законодательства по проверке препаратов.
Ранее Гинцбург рассказывал о новой разработке российских ученых — назальной версии «Спутника V», которая распыляется в нос. По его словам, такой препарат будет действовать не меньше шести месяцев. Создатели вакцины рассчитывают, что смогут зарегистрировать продукт через 6-8 месяцев.
Глава центра имени Гамалеи также заявлял, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация назальным препаратом могут в теории обеспечить неуязвимость от коронавируса. Такой комплекс мер якобы помогает создать «независимый барьер», препятствующий проникновению вируса в организм.