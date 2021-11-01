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Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов после «тройной» прививки от COVID-19

Ведомости

У ревакцинированных граждан нет нареканий по поводу побочных эффектов от препарата «Спутник V», заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет [у тех, кто привился «Спутником V» третий раз]», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, в августе 2020 г. На сегодняшний день ее уже признали и используют в 70 странах мира. Кроме нее, в России также зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пока не зарегистрировали «Спутник V». По словам Гинцбурга, задержка с одобрением российского препарата связана с «конкуренцией за денежные потоки» и несогласованностью российского и европейского законодательства по проверке препаратов.

Ранее Гинцбург рассказывал о новой разработке российских ученых — назальной версии «Спутника V», которая распыляется в нос. По его словам, такой препарат будет действовать не меньше шести месяцев. Создатели вакцины рассчитывают, что смогут зарегистрировать продукт через 6-8 месяцев.

Глава центра имени Гамалеи также заявлял, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация назальным препаратом могут в теории обеспечить неуязвимость от коронавируса. Такой комплекс мер якобы помогает создать «независимый барьер», препятствующий проникновению вируса в организм.

Ранее по теме: «Генериум» разработал назальную форму вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных