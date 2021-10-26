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«Генериум» разработал назальную форму вакцины «Спутник V»

Ведомости

Фармкомпания «Генериум» разработала назальную форму вакцины «Спутник V» и подала заявку на проведение клинических исследований, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Даниила Талянского.

«На основании разработки института им. Н. Ф. Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос. Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины», — рассказал Тальянский. Создатели вакцины рассчитывают, что через 6-8 месяцев смогут зарегистрировать этот продукт и уже сделать его доступным.

Предполагается, что иммунизация назальной формой так же будет проводиться в два этапа, ревакцинация — в один. При этом новую форму не нужно будет замораживать, поэтому ее доставка не потребует специальных условий, отметил гендиректор фармкомпании.

Обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан введена во всех российских регионах, заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпивакКорона», «Ковивак», «Спутник лайт» и «Эпиваккорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле началась ревакцинация от коронавируса. 

Ранее по теме: Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели во всех регионах России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных