«Генериум» разработал назальную форму вакцины «Спутник V»

«На основании разработки института им. Н. Ф. Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос. Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины», — рассказал Тальянский. Создатели вакцины рассчитывают, что через 6-8 месяцев смогут зарегистрировать этот продукт и уже сделать его доступным.