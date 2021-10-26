«Генериум» разработал назальную форму вакцины «Спутник V»
Фармкомпания «Генериум» разработала назальную форму вакцины «Спутник V» и подала заявку на проведение клинических исследований, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Даниила Талянского.
«На основании разработки института им. Н. Ф. Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос. Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины», — рассказал Тальянский. Создатели вакцины рассчитывают, что через 6-8 месяцев смогут зарегистрировать этот продукт и уже сделать его доступным.
Предполагается, что иммунизация назальной формой так же будет проводиться в два этапа, ревакцинация — в один. При этом новую форму не нужно будет замораживать, поэтому ее доставка не потребует специальных условий, отметил гендиректор фармкомпании.
Обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан введена во всех российских регионах, заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпивакКорона», «Ковивак», «Спутник лайт» и «Эпиваккорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле началась ревакцинация от коронавируса.