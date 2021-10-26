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Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели во всех регионах России

Ведомости

Обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан введена во всех российских регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».  

«Вакцинация — самый действенный инструмент по предотвращению распространения вируса, и на сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах Российской Федерации — в 85», — сказала Попова.

Она отметила, что тенденция к росту заболеваемости наблюдается во всех федеральных округах и в 83 регионах. Нет динамики заболеваемости только в Башкортостане и на Чукотке. В 32 регионах России показатель заболеваемости превышает средний по России. 

За последние сутки в России выявили 36 446 случаев заражения коронавирусом. 26 октября был установлен антирекорд по смертности от коронавируса — 1106 случаев за сутки. 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Власти регионов могут начать такой режим раньше и продлить его после 7 ноября в зависимости от ситуации в регионе. 

Ранее по теме: Спрос на вакцинацию в Москве вырос в четыре раза с августа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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