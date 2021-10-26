Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели во всех регионах России
Обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан введена во всех российских регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«Вакцинация — самый действенный инструмент по предотвращению распространения вируса, и на сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах Российской Федерации — в 85», — сказала Попова.
Она отметила, что тенденция к росту заболеваемости наблюдается во всех федеральных округах и в 83 регионах. Нет динамики заболеваемости только в Башкортостане и на Чукотке. В 32 регионах России показатель заболеваемости превышает средний по России.
За последние сутки в России выявили 36 446 случаев заражения коронавирусом. 26 октября был установлен антирекорд по смертности от коронавируса — 1106 случаев за сутки. 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Власти регионов могут начать такой режим раньше и продлить его после 7 ноября в зависимости от ситуации в регионе.