Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели во всех регионах России

За последние сутки в России выявили 36 446 случаев заражения коронавирусом. 26 октября был установлен антирекорд по смертности от коронавируса — 1106 случаев за сутки. 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Власти регионов могут начать такой режим раньше и продлить его после 7 ноября в зависимости от ситуации в регионе.