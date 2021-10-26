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Спрос на вакцинацию в Москве вырос в четыре раза с августа

Ведомости

Темпы вакцинации в Москве выросли в четыре раза за последние два месяца. Об этом сообщил 26 октября на правительственном заседании мэр столицы Сергей Собянин.

«Вакцинация в Москве в последнее время увеличилась … в четыре раза от минимального порога, который был в конце августа. Это положительная тенденция», — заявил Собянин.

По его словам, власти столицы наращивают мощности пунктов вакцинации с целью минимизировать возможные очереди. Он заверил, что при увеличении количества желающих будет увеличено количество пунктов вакцинации. По состоянию на 22 октября в Москве первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 5,3 млн человек, полный курс вакцинации прошли 4,9 млн человек, уровень коллективного иммунитета составляет 61,7%.

Градоначальник оценил ситуацию с COVID-19 в Москве как «напряженную». Так, за последнюю неделю количество выявленных случаев заболевания выросло на 14%, количество госпитализаций — на 10%. В городе заполнено 12 500 коек для зараженных коронавирусом, при этом на 5 октября такой размер был у всего развернутого коечного фонда. 

Собянин сказал, что доля госпитализаций относительно выявленных случаев снизилась по сравнению с предыдущими периодами из-за большого количества вакцинированных.

Он также добавил, что в Москве делается до 90 000 ПЦР-тестов в сутки, а городские власти планируют к пятнице, 29 октября, увеличить количество центров, в которых проводится экспресс-тестирование, до 50. Новые точки появятся в центрах госуслуг «Мои документы» и в транспортно-пересадочных узлах.

За последние сутки в Москве зафиксировано 6074 новых случая COVID-19, сообщал ранее оперштаб. За сутки скончались 86 человек с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста на коронавирус, госпитализированы 1604 человека, выздоровели 3924 пациента.

С 25 октября в столице вступили в силу новые меры профилактики против распространения коронавирусной инфекции. До 25 февраля 2022 г. москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Кроме того, работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% от общего числа работников.

Ранее по теме: Собянин объявил новые ограничения из-за коронавируса в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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