Спрос на вакцинацию в Москве вырос в четыре раза с августа
Темпы вакцинации в Москве выросли в четыре раза за последние два месяца. Об этом сообщил 26 октября на правительственном заседании мэр столицы Сергей Собянин.
«Вакцинация в Москве в последнее время увеличилась … в четыре раза от минимального порога, который был в конце августа. Это положительная тенденция», — заявил Собянин.
По его словам, власти столицы наращивают мощности пунктов вакцинации с целью минимизировать возможные очереди. Он заверил, что при увеличении количества желающих будет увеличено количество пунктов вакцинации. По состоянию на 22 октября в Москве первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 5,3 млн человек, полный курс вакцинации прошли 4,9 млн человек, уровень коллективного иммунитета составляет 61,7%.
Градоначальник оценил ситуацию с COVID-19 в Москве как «напряженную». Так, за последнюю неделю количество выявленных случаев заболевания выросло на 14%, количество госпитализаций — на 10%. В городе заполнено 12 500 коек для зараженных коронавирусом, при этом на 5 октября такой размер был у всего развернутого коечного фонда.
Собянин сказал, что доля госпитализаций относительно выявленных случаев снизилась по сравнению с предыдущими периодами из-за большого количества вакцинированных.
Он также добавил, что в Москве делается до 90 000 ПЦР-тестов в сутки, а городские власти планируют к пятнице, 29 октября, увеличить количество центров, в которых проводится экспресс-тестирование, до 50. Новые точки появятся в центрах госуслуг «Мои документы» и в транспортно-пересадочных узлах.
За последние сутки в Москве зафиксировано 6074 новых случая COVID-19, сообщал ранее оперштаб. За сутки скончались 86 человек с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста на коронавирус, госпитализированы 1604 человека, выздоровели 3924 пациента.
С 25 октября в столице вступили в силу новые меры профилактики против распространения коронавирусной инфекции. До 25 февраля 2022 г. москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Кроме того, работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% от общего числа работников.