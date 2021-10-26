Спрос на вакцинацию в Москве вырос в четыре раза с августа

С 25 октября в столице вступили в силу новые меры профилактики против распространения коронавирусной инфекции. До 25 февраля 2022 г. москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Кроме того, работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% от общего числа работников.