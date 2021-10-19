Собянин объявил новые ограничения из-за коронавируса в Москве

В этот же период работодатели Москвы должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключением являются сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Требование о переводе на «удаленку» также не распространяется на вакцинированных и переболевших коронавирусом работников, а также на сотрудников медицинских организаций, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей, подчеркнул мэр.