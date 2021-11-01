В Санкт-Петербург поступила партия вакцины «Спутник лайт»

В сообщении говорится, что Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации от коронавируса. Теперь «Спутник лайт» рекомендовано использовать для вакцинации пациентов, которые перенесли COVID-19 или вакцинировались от него более полугода назад. Делать повторную прививку данной вакциной можно после вакцинации любым препаратом.