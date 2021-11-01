В Санкт-Петербург поступила партия вакцины «Спутник лайт»
Партия вакцины от коронавируса «Спутник лайт», состоящая из 100 000 доз, поступила на фармбазу Санкт-Петербурга, говорится на сайте администрации города.
«На фармбазу Петербурга поступила партия вакцины «Спутник лайт» в количестве 100 000 доз», — указано в сообщении.
В сообщении говорится, что Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации от коронавируса. Теперь «Спутник лайт» рекомендовано использовать для вакцинации пациентов, которые перенесли COVID-19 или вакцинировались от него более полугода назад. Делать повторную прививку данной вакциной можно после вакцинации любым препаратом.
В конце октября власти Санкт-Петербурга и нескольких других регионов сообщили о дефиците «Спутника лайт». Комитет Санкт-Петербурга по здравоохранению сообщил, что поставки вакцины зависят от Минздрава, который распределяет препараты по регионам.
Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия ранее сообщила, что ограничения по коронавирусу снимут в городе, когда 80% подлежащего вакцинации населения сделает прививки. По данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета в городе составляет 62%. Это один из самых высоких показателей в России.