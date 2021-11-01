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В Санкт-Петербург поступила партия вакцины «Спутник лайт»

Ведомости

Партия вакцины от коронавируса «Спутник лайт», состоящая из 100 000 доз, поступила на фармбазу Санкт-Петербурга, говорится на сайте администрации города. 

«На фармбазу Петербурга поступила партия вакцины «Спутник лайт» в количестве 100 000 доз», — указано в сообщении.

В сообщении говорится, что Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации от коронавируса. Теперь «Спутник лайт» рекомендовано использовать для вакцинации пациентов, которые перенесли COVID-19 или вакцинировались от него более полугода назад. Делать повторную прививку данной вакциной можно после вакцинации любым препаратом. 

В конце октября власти Санкт-Петербурга и нескольких других регионов сообщили о дефиците «Спутника лайт». Комитет Санкт-Петербурга по здравоохранению сообщил, что поставки вакцины зависят от Минздрава, который распределяет препараты по регионам. 

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия ранее сообщила, что ограничения по коронавирусу снимут в городе, когда 80% подлежащего вакцинации населения сделает прививки. По данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета в городе составляет 62%. Это один из самых высоких показателей в России.

Ранее по теме: В Санкт-Петербурге закончилась вакцина «Спутник лайт»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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