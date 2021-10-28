В Санкт-Петербурге закончилась вакцина «Спутник лайт»

«Поставки всех вакцин зависят от Министерства здравоохранения, так как именно оно распределяет вакцину по регионам. Вакцины "Спутник лайт" на сегодня на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет. Пожалуйста, следите за новостями», — ответили в комитете.