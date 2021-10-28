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В Санкт-Петербурге закончилась вакцина «Спутник лайт»

Ведомости

Вакцина «Спутник лайт» закончилась на складе в Санкт-Петербурге, информации о сроках следующей поставки нет, сообщил комитет по здравоохранению города во «ВКонтакте». 

Один из пользователей пожаловался на отсутствие вакцины в поликлинике № 32 и мобильных центрах Приморского района. На горячей линии сообщили, что вакцина есть только в МФЦ на Новоизмайловском, но запись открыта на 18 ноября. 

«Поставки всех вакцин зависят от Министерства здравоохранения, так как именно оно распределяет вакцину по регионам. Вакцины "Спутник лайт" на сегодня на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет. Пожалуйста, следите за новостями», — ответили в комитете.

Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в начале этого года. Это однокомпонентная вакцина — первый компонент препарата «Спутник V». Вакцину используют для ревакцинации от коронавируса. Также в России зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н». Проходят испытания вакцина «Бетувакс» и две назальные формы вакцины «Спутник V». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных