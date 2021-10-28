В Санкт-Петербурге закончилась вакцина «Спутник лайт»
Вакцина «Спутник лайт» закончилась на складе в Санкт-Петербурге, информации о сроках следующей поставки нет, сообщил комитет по здравоохранению города во «ВКонтакте».
Один из пользователей пожаловался на отсутствие вакцины в поликлинике № 32 и мобильных центрах Приморского района. На горячей линии сообщили, что вакцина есть только в МФЦ на Новоизмайловском, но запись открыта на 18 ноября.
«Поставки всех вакцин зависят от Министерства здравоохранения, так как именно оно распределяет вакцину по регионам. Вакцины "Спутник лайт" на сегодня на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет. Пожалуйста, следите за новостями», — ответили в комитете.
Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в начале этого года. Это однокомпонентная вакцина — первый компонент препарата «Спутник V». Вакцину используют для ревакцинации от коронавируса. Также в России зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н». Проходят испытания вакцина «Бетувакс» и две назальные формы вакцины «Спутник V».