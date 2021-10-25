Гинцбург рассказал о побочных эффектах вакцины от COVID-19 для подростков
Побочные эффекты вакцины от коронавируса для подростков, выявленные во время клинических испытаний, незначительны, чаще всего у детей повышается температура до 37,3 градуса, сообщил ТАСС со ссылкой на директора научного центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
«У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты — повышение температуры до 37,2-37,3 градуса», — рассказал Гинцбург.
23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет от центра Гамалеи. 12 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что экспертная оценка возможности прививать от коронавируса детей может закончиться в течение двух недель.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле началась ревакцинация от коронавируса.