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Гинцбург рассказал о побочных эффектах вакцины от COVID-19 для подростков

Ведомости

Побочные эффекты вакцины от коронавируса для подростков, выявленные во время клинических испытаний, незначительны, чаще всего у детей повышается температура до 37,3 градуса, сообщил ТАСС со ссылкой на директора научного центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

«У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты — повышение температуры до 37,2-37,3 градуса», — рассказал Гинцбург.

23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет от центра Гамалеи. 12 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что экспертная оценка возможности прививать от коронавируса детей может закончиться в течение двух недель. 

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле началась ревакцинация от коронавируса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных