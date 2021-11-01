Попова назвала долю заболевших коронавирусом после полного курса вакцинации
Доля россиян, которые заболели COVID-19 после прохождения полного курса вакцинации, составляет от 2 до 5%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого опубликован в ее Telegram-канале.
«В Российской Федерации (доля. — Ред.) заболевающих после полностью завершенной вакцинации — от 2 до 5%, не больше. Это очень хороший показатель для вакцины», — заявила Попова.
Она отметила, что сейчас практически нет привитых от коронавируса среди пациентов в тяжелом состоянии в реанимации. По ее словам, вакцина защищает от тяжелого течения болезни и от летального исхода.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и «Спутник Лайт». Проходят испытания вакцина «Бетувакс» и две назальные формы вакцины «Спутник V». Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 46,8% при целевом показателе в 80%. Власти всех регионов России ввели обязательную вакцинацию людей с наиболее высоким риском заражения коронавирусом и тяжелого течения болезни.