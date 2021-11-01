Попова назвала долю заболевших коронавирусом после полного курса вакцинации

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и «Спутник Лайт». Проходят испытания вакцина «Бетувакс» и две назальные формы вакцины «Спутник V». Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 46,8% при целевом показателе в 80%. Власти всех регионов России ввели обязательную вакцинацию людей с наиболее высоким риском заражения коронавирусом и тяжелого течения болезни.