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Попова назвала долю заболевших коронавирусом после полного курса вакцинации

Ведомости

Доля россиян, которые заболели COVID-19 после прохождения полного курса вакцинации, составляет от 2 до 5%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого опубликован в ее Telegram-канале.

«В Российской Федерации (доля. — Ред.) заболевающих после полностью завершенной вакцинации — от 2 до 5%, не больше. Это очень хороший показатель для вакцины», — заявила Попова.

Она отметила, что сейчас практически нет привитых от коронавируса среди пациентов в тяжелом состоянии в реанимации. По ее словам, вакцина защищает от тяжелого течения болезни и от летального исхода. 

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и «Спутник Лайт». Проходят испытания вакцина «Бетувакс» и две назальные формы вакцины «Спутник V». Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 46,8% при целевом показателе в 80%. Власти всех регионов России ввели обязательную вакцинацию людей с наиболее высоким риском заражения коронавирусом и тяжелого течения болезни. 

Ранее по теме: В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных