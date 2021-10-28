В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 октября, в России за последние сутки выявили 40 096 случаев заражения коронавирусом. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Также 28 октября новый антирекорд установил показатель смертности от COVID-19 — 1159 случаев после максимума в 1123 днем ранее. Всего в России зарегистрировано 8 392 697 случаев заражения коронавирусом и 235 057 смертей от него. Выздоровели от вируса 7 272 053 человека.