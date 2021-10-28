В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации
В Кремле пока не принимали никаких решений об обязательной вакцинации и следят за развитием ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока никаких решений на этот счет не принималось. Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите цифры, изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние. Поэтому следим дальше», — сказал Песков журналистам.
26 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан введена во всех российских регионах.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 октября, в России за последние сутки выявили 40 096 случаев заражения коронавирусом. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Также 28 октября новый антирекорд установил показатель смертности от COVID-19 — 1159 случаев после максимума в 1123 днем ранее. Всего в России зарегистрировано 8 392 697 случаев заражения коронавирусом и 235 057 смертей от него. Выздоровели от вируса 7 272 053 человека.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона-Н». Также Минздрав разрешил проводить клинические испытания вакцины «Бетувакс». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Специалисты рекомендуют делать повторную прививку через полгода после вакцинации или перенесенного заболевания. Вакцинацию, по данным оперативного штаба, прошли свыше 49 млн граждан страны. Первый компонент получили более 53 млн человек.