Wildberries снизил размер скидки при оплате через SberPay, «Мир» и СБП до 1%
Маркетплейс Wildberries снизил размер скидки при оплате российскими платежными системами SberPay, «Мир» и Системой быстрых платежей (СБП) с 2 до 1% с 30 октября в связи с началом распродаж, сообщили в пресс-службе ритейлера.
«На Wildberries стартовал сезон крупных распродаж с большими скидками. В этот период мы снижаем свою комиссию для предпринимателей, участвующих в акциях: сейчас она находится на рекордном минимуме. Поэтому на этот период размер субсидии при оплате российскими платежными системами был сокращен компанией», — говорится в сообщении.
С начала августа по начало октября доля российских платежных систем в обороте Wildberries выросла с 24 до 54%. Оборот самой популярной платежной системы на Wildberries «Мир» вырос более чем в два раза. Оборот по SberPay увеличился в 25 раз, по Системе быстрых платежей — в 20 раз за указанный период. При этом объем платежей по СБП в сентябре повысил 1 млрд руб. за месяц, что стало рекордным показателем за всю историю.
В октябре международные платежные системы сняли претензии с онлайн-ритейлера Wildberries, который в августе ввел скидки при оплате товаров с помощью российского «Мира», SberPay и СБП Центробанка. В Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера, направив в банки-эквайеры компании письма с требованием расследовать ситуацию с комиссиями и пригрозили штрафами — $25 000 в случае Visa и от $20 000 до $100 000 со стороны Mastercard. Wildberries пояснил, что разница в цене достигается за счет более низких комиссий при обработке транзакций отечественными системами, тогда как в случае с международными таковые достигают 2%. Сейчас меньшая стоимость товаров ритейлера в случае оплаты «Миром», SberPay и СБП отражается именно как скидка. Регуляторы не увидели нарушений со стороны Wildberries.