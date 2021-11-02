ВОЗ рекомендовала людям с низким иммунитетом ревакцинироваться через полгода
Людям с низким иммунным ответом рекомендовано ревакцинироваться от коронавируса через полгода, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире «России 1».
«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев», — рассказала Вуйнович (цитата по ТАСС). По ее словам, эффект нерабочих дней в России будет зависеть от отношения населения и практического применения мер по борьбе с коронавирусом.
«Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев [заражения COVID-19]», — добавила она.
Во многих странах Европы заболеваемость коронавирусом сейчас растет, как в России, отметила Вуйнович. За последние 14 дней показатель вырос на 18%, так же вырос показатель смертности от коронавируса.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 растет в России шесть недель подряд.