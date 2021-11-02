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ВОЗ рекомендовала людям с низким иммунитетом ревакцинироваться через полгода

Ведомости

Людям с низким иммунным ответом рекомендовано ревакцинироваться от коронавируса через полгода, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире «России 1».

«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев», — рассказала Вуйнович (цитата по ТАСС). По ее словам, эффект нерабочих дней в России будет зависеть от отношения населения и практического применения мер по борьбе с коронавирусом. 

«Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев [заражения COVID-19]», — добавила она. 

Во многих странах Европы заболеваемость коронавирусом сейчас растет, как в России, отметила Вуйнович. За последние 14 дней показатель вырос на 18%, так же вырос показатель смертности от коронавируса. 

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 растет в России шесть недель подряд. 

Ранее по теме: Примеру Новгородской области о продлении нерабочих дней могут последовать другие регионы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных