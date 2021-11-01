Примеру Новгородской области о продлении нерабочих дней могут последовать другие регионы

Из-за того что прививочная кампания в России развивается не так, как хотелось бы (сейчас вакцинировано 47%), в целом ряде регионов продлят вынужденные каникулы, считает Кирьянов, хотя это становится вызовом экономике. Если даже в нерабочие дни заболеваемость будет расти, то есть вероятность их продления, говорит эпидемиолог Эдуард Шунков. На решение может повлиять увеличение темпов вакцинации: из-за необходимости получения QR-кодов россияне стали активнее прививаться, добавил он. Эпидемиолог Василий Власов также считает, что решение о продлении нерабочих дней может быть принято, но полагает, что это неэффективная мера, так как она не подталкивает людей к разумному поведению: россияне рассматривают этот период как выходные.