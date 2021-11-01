Примеру Новгородской области о продлении нерабочих дней могут последовать другие регионы

Примеру Новгородской области о продлении нерабочих дней могут последовать другие регионыГлавная задача властей – снизить уровень заболеваемости до приемлемого уровня
Новгородская область первой из регионов России объявила о продлении до 12 ноября режима нерабочих дней с сохранением заработной платы, который был введен 25 октября. Об этом заявил губернатор региона Андрей Никитин на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства Новгородской области. Новгородские власти также планируют на весь этот период запретить работу торговых точек и заведений общепита, игнорирующих систему QR-кодов. Указ, который ввел с 30 октября по 7 ноября в России нерабочие дни и позволил губернаторам их продлевать, подписал 20 октября президент Владимир Путин.
По данным на 1 ноября, днем ранее в регионе выявили 284 новых случая коронавируса, умерло 11 человек. Решение было принято из-за негативной динамики заболеваемости, сообщила на заседании регионального оперштаба главный государственный санитарный врач по Новгородской области Елена Никифорова: на прошлой неделе в регионе было зарегистрировано 1778 заболевших ковидом – на 22% больше, чем неделей ранее. Продление вынужденных каникул на неделю – это оправданная мера исходя из напряженной ситуации в регионе и необходимости обеспечивать коечным фондом заболевших, говорит депутат Госдумы от Новгородской области Артем Кирьянов.
При этом область не является аутсайдером среди остальных регионов России. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 1 ноября на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, на прошлой неделе был зафиксирован максимальный рост регистрации случаев коронавирусной инфекции – до 274 619. Снизилась за этот период заболеваемость только в Калмыкии и Карелии, в пяти регионах она стабилизировалась, а в 78 субъектах растет, сказала Попова. В 12 регионах превышение среднероссийских показателей составляет не более чем 15%: это Самарская, Ульяновская, Новгородская, Брянская, Смоленская, Мурманская, Калининградская и Орловская области, республики Хакасия и Коми, Хабаровский и Забайкальский край.
После подписания Путиным 20 октября указа о введении режима нерабочих дней близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей» говорил о том, что режим может быть продлен еще минимум на неделю. По его словам, решения будут приниматься исходя из статистики заболеваемости и смертности, которая будет получена по итогам действия первой недели ограничений. В частности, по его словам, стоит задача, чтобы число смертей снизилось до 750 в сутки.
По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», такие значения смертности были в июле, когда ограничения в большинстве регионов были сведены к минимуму. По данным сайта «Стопкоронавирус.рф» на 1 ноября, днем ранее заболело 40 402, а умерло 1155 человек. Режим нерабочих дней и антиковидные ограничения привели к тому, что за сутки 30 октября число больных ковидом снизилось на 3600 человек (0,26%) до 1,376 млн человек, сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Решения о продлении режима нерабочих дней принимаются регионами в зависимости от эпидемиологической ситуации, сказали представитель вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой и в пресс-службе правительства. В Москве руководствуются теми мерами по борьбе с коронавирусом, которые были озвучены ранее, сказал представитель мэра. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил в своем Telegram-канале, что продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется. По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в Москве количество заболевающих уменьшается: 29 октября сообщалось о 7511 выявленных случаях коронавируса, 1 ноября – о 7103 случаях.
Из-за того что прививочная кампания в России развивается не так, как хотелось бы (сейчас вакцинировано 47%), в целом ряде регионов продлят вынужденные каникулы, считает Кирьянов, хотя это становится вызовом экономике. Если даже в нерабочие дни заболеваемость будет расти, то есть вероятность их продления, говорит эпидемиолог Эдуард Шунков. На решение может повлиять увеличение темпов вакцинации: из-за необходимости получения QR-кодов россияне стали активнее прививаться, добавил он. Эпидемиолог Василий Власов также считает, что решение о продлении нерабочих дней может быть принято, но полагает, что это неэффективная мера, так как она не подталкивает людей к разумному поведению: россияне рассматривают этот период как выходные.