Регионы перевели празднование Дня народного единства в онлайн-формат

Регионы перевели празднование Дня народного единства в онлайн-форматКонцерты и квесты будут транслировать в интернете из-за пандемии коронавируса
Власти российских регионов из-за пандемии сменили формат мероприятий ко Дню народного единства. Запланированные торжества пройдут онлайн, из-за того что праздник совпал с ухудшением эпидемиологической ситуации и периодом нерабочих дней, введенных по указу президента Владимира Путина с 30 октября по 7 ноября.
В Москве второй год подряд не будет проводиться никаких офлайн-мероприятий – в городе объявлены нерабочие дни и введен ряд новых ограничений: массовые зрелищные, развлекательные и другие мероприятия запрещены, за исключением тех, которые проходят с разрешения органов власти и по согласованию с Роспотребнадзором. По словам близкого к мэрии собеседника «Ведомостей», в этот период не предполагается проведение никаких торжественных уличных мероприятий. Никаких праздничных офлайн-мероприятий в Москве не планируется вплоть до 7 ноября, когда, предположительно, должны закончиться нерабочие дни, подтверждает член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.
Об отмене офлайн-мероприятий сообщается на сайтах региональных и муниципальных администраций, а также в местных СМИ. Онлайн пройдут праздничные концерты в Липецкой области, Крыму, Томской области. В Алтайском крае пройдет интерактивная игра для детей 10–14 лет о том, как появился День народного единства и как его раньше отмечали, об истории России, а также онлайн-квест «Мы вместе». В Карелии и Ингушетии помимо онлайн-концерта запланирован также этнографический онлайн-диктант. Регионы Центрального федерального округа (в частности, Липецкая, Воронежская, Владимирская, Курская, Белгородская, Рязанская, Тульская, Тамбовская области) проведут онлайн-марафон народного творчества «Ярмарка народных талантов»: жители будут присылать в эфир видео по тематике «Народный хоровод», «Народная кухня», «Народный мотив» и т. д. В Орловской области не запланированы ни офлайн-, ни онлайн-мероприятия, сказал советник главы региона Сергей Лежнев.
Для празднования Дня народного единства в этом году достаточно поздравления губернатора по телевидению или телеконцерта, считает депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг: «Чем больше жизней мы спасем, тем лучше продемонстрируем единство с теми, кто оказался в сложной ситуации. К праздникам можно будет вернуться, когда будет коллективный иммунитет и не будет рисков заражения при организации концертов». «Любые массовые мероприятия совершенно не вписываются в саму идею локдауна», – констатирует заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.