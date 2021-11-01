Регионы перевели празднование Дня народного единства в онлайн-формат

Об отмене офлайн-мероприятий сообщается на сайтах региональных и муниципальных администраций, а также в местных СМИ. Онлайн пройдут праздничные концерты в Липецкой области, Крыму, Томской области. В Алтайском крае пройдет интерактивная игра для детей 10–14 лет о том, как появился День народного единства и как его раньше отмечали, об истории России, а также онлайн-квест «Мы вместе». В Карелии и Ингушетии помимо онлайн-концерта запланирован также этнографический онлайн-диктант. Регионы Центрального федерального округа (в частности, Липецкая, Воронежская, Владимирская, Курская, Белгородская, Рязанская, Тульская, Тамбовская области) проведут онлайн-марафон народного творчества «Ярмарка народных талантов»: жители будут присылать в эфир видео по тематике «Народный хоровод», «Народная кухня», «Народный мотив» и т. д. В Орловской области не запланированы ни офлайн-, ни онлайн-мероприятия, сказал советник главы региона Сергей Лежнев.