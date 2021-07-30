Почему Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток, а не масок

В 2021 г. спрос на перчатки и так начал снижаться по сравнению с 2020 г., когда пандемия только началась. В аптечной сети «36,6» за 2020 г. было продано 3,216 млн упаковок перчаток (в каждой упаковке может быть разное количество пар) против 862 330 за 2019 г., рассказал «Ведомостям» представитель компании. В 2021 г. спрос был уже ниже – в первом полугодии было реализовано 747 987 упаковок перчаток – на 77% меньше, чем за аналогичный период 2020 г., и на 13% меньше, чем за шесть месяцев 2019 г. Крупнейшая в стране аптечная сеть «Ригла» не предоставила комментариев.