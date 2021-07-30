Почему Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток, а не масок

Почему Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток, а не масокЭто требование не решало вопрос с эпидемической ситуацией и почти не соблюдалось гражданами
30 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене обязательного ношения перчаток в транспорте, магазинах и в других общественных местах. Использование масок остается по этому указу обязательным.
Решение отменить обязательное ношение перчаток Собянин объяснил на своем сайте тем, что благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество новых случаев ковида по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня снизилось в 2,2 раза, а число госпитализаций – в 1,6 раза. По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», 30 июля в Москве зарегистрировано 3 481 новых заболевших и 76 смертей от ковида.
Требование мэра о ношении перчаток в Москве действовало 1 год и 2,5 месяца – с 12 мая 2020 г. Позиция городских властей относительно пользы перчаток была твердой. Первый заместитель руководителя аппарата мэра города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, 3 мая 2021 г. на канале радиостанции «Эхо Москвы» в YouTube говорил, что возможность отмены требования носить перчатки в общественных местах пока не рассматривается.
Столичные власти оценили эффективность перчаток во время борьбы с эпидемией и сделали соответствующие выводы, сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»). Смягчение мер не связано с выборами, убежден он, и решение не будет пересмотрено.
Под угрозой наказания
За отказ надевать перчатки и маски в магазинах был введен административный штраф в размере 4 000 рублей (ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы), в транспорте – 5 000 рублей (ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы). Но угроза денежного наказания не убедила москвичей носить перчатки, говорит директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов: люди часто надевали перчатки перед входом в метро, где обычно стоят проверяющие, а потом ими не пользовались.
В 2021 г. спрос на перчатки и так начал снижаться по сравнению с 2020 г., когда пандемия только началась. В аптечной сети «36,6» за 2020 г. было продано 3,216 млн упаковок перчаток (в каждой упаковке может быть разное количество пар) против 862 330 за 2019 г., рассказал «Ведомостям» представитель компании. В 2021 г. спрос был уже ниже – в первом полугодии было реализовано 747 987 упаковок перчаток – на 77% меньше, чем за аналогичный период 2020 г., и на 13% меньше, чем за шесть месяцев 2019 г. Крупнейшая в стране аптечная сеть «Ригла» не предоставила комментариев.
По указу мэра от 7 мая 2020 г. контроль за ношением перчаток в общественном транспорте должен осуществлять ГКУ «Организатор перевозок», в такси и коммерческом транспорте для перевозок пассажиров и багажа – Московская административная дорожная инспекция (МАДИ), в магазинах – полицейские или сотрудники департамента торговли и услуг города Москвы. За несоблюдение масочно-перчаточного режима в Москве в среднем ежедневно штрафовали 1500 человек, писал 9 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника Главного контрольного управления города Евгения Данчикова.
В пресс-службе «Организатора перевозок» сообщили «Ведомостям», что контролеры ГКУ с начала пандемии выявили около 525 000 нарушений масочно-перчаточного режима. По статистике ГКУ, летом 2020 г. в метро маски носили 82% пассажиров, а маски и перчатки – 36%, с начала 2021 г. показатели «стабильно высокие»: порядка 99% пассажиров надевают маски в метро, более 70% маски и перчатки.
Представители МАДИ, ГУ МВД и столичного департамента торговли не ответили на запрос «Ведомостей» об общем числе выявленных нарушителей и сумме штрафов за весь период действия требования носить перчатки. В департаменте торговли переадресовали вопрос в Главконтроль, в пресс-службе последнего не ответили на звонок. Представитель МАДИ сообщил, что организация не занимается штрафами за отсутствие перчаток. «Ведомости» также направили запрос в Объединенную административно-техническую инспекцию (ОАТИ).
Кому нужны перчатки
Еще в октябре 2020 г. главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов называл использование перчаток неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, сообщал «Интерфакс».
Как пояснил «Ведомостям» Парамонов, чаще всего перчатки – это переносчики инфекции. Они предназначены в первую очередь для медицинского персонала: их нужно правильно снимать, не касаясь внешней стороны медизделия, и правильно утилизировать. Не подготовленные люди же трогают перчатками лицо, носят в кармане, и используют многократно, говорит он. Действительно эффективной мерой является обработка рук санитайзером — они есть практически во всех общественных местах, заключает Парамонов. Он также добавил, что некоторые страны вводили ношение перчаток во время паники, но потом отменяли это требование.
Уже в конце 2020 г. – начале 2021 г. крупные научные источники сообщали о том, что вирус, который провел некоторое время на пластиковой, деревянной или металлической поверхности, не выживает и не передается через руки контактным путем, если соблюдать правила банальной гигиены, отмечает врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Маски пока останутся
Москва пока не отказывается от использования масок, сказал Собянин в своем блоге. На эксперимент по отмене масок 14 мая пошли в США: Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) позволили полностью привитым от ковида американцам отказаться от масок и социального дистанцирования – за исключением случаев, когда этого требуют федеральные, местные законы или бизнес-инструкции.
Часть ограничений все равно сохранилась: вакцинированные жители США обязаны были продолжать носить маски во всех видах общественного транспорта, в аэропортах и на вокзалах, а также в исправительных учреждениях и в приютах для бездомных.
Но штамм «дельта» заставил американских чиновников пересмотреть свое решение: CDC 27 июля рекомендовали как привитым, так и не привитым от ковида носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на слова директора CDC Рошель Валенски.
В отношении масок власти в первую очередь опираются на мнения специалистов – главных санитарных врачей России и Москвы, сказал «Ведомостям» председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников. «В научной среде высказываются разные мнения, но более-менее консолидированная позиция состоит в том, что маски необходимы в пандемию и они свою роль выполняют», – сказал он, пояснив, что по вопросу необходимости использования перчаток как раз было противоречие: Роспотребнадзор заявлял, что санитайзеры способны заменить перчатки.
В подготовке статьи участвовала Мария Котова