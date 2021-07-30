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Продавцы поддельных сертификатов о прививке от ковида прописались в Telegram

АНО «Диалог» зафиксировала более 22 400 сообщений на тему покупки фейковых справок за июль
Анна Киселева Максим Иванов
В конце июня столичные власти начали вводить жесткие требования для работодателей по вакцинации сотрудников /Максим Стулов / Ведомости

С 8 по 29 июля автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» выявила 273 ресурса (по большей части это каналы, аккаунты в соцсетях или мессенджерах), предположительно продающих фейковые сертификаты о вакцинации от ковида и QR-коды, следует из результатов исследования, имеющегося в распоряжении «Ведомостей». АНО «Диалог» была учреждена мэрией Москвы в 2019 г. На базе «Диалога» в марте 2020 г. был создан федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с ковидом. С начала июля «Диалог» ведет для правительства России анализ освещения в медиапространстве темы покупки поддельных сертификатов и выявление соответствующих сервисов.

Мы давно занимаемся борьбой с фейками и недостоверной информацией в интернете, заявил «Ведомостям» гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. По его словам, поиск ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации – это часть системного противодействия фейкам: «Мы сосредоточились на этой работе, так как правительство признало эту проблему действительно серьезной. Мошенники всегда стремятся нажиться на людях в сложных жизненных ситуациях, коронавирус не стал исключением – с начала 2021 г. больше всего фейков зафиксировано именно по COVID-19».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных