Продавцы поддельных сертификатов о прививке от ковида прописались в Telegram

Продавцы поддельных сертификатов о прививке от ковида прописались в TelegramАНО «Диалог» зафиксировала более 22 400 сообщений на тему покупки фейковых справок за июль
С 8 по 29 июля автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» выявила 273 ресурса (по большей части это каналы, аккаунты в соцсетях или мессенджерах), предположительно продающих фейковые сертификаты о вакцинации от ковида и QR-коды, следует из результатов исследования, имеющегося в распоряжении «Ведомостей». АНО «Диалог» была учреждена мэрией Москвы в 2019 г. На базе «Диалога» в марте 2020 г. был создан федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с ковидом. С начала июля «Диалог» ведет для правительства России анализ освещения в медиапространстве темы покупки поддельных сертификатов и выявление соответствующих сервисов.
Мы давно занимаемся борьбой с фейками и недостоверной информацией в интернете, заявил «Ведомостям» гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. По его словам, поиск ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации – это часть системного противодействия фейкам: «Мы сосредоточились на этой работе, так как правительство признало эту проблему действительно серьезной. Мошенники всегда стремятся нажиться на людях в сложных жизненных ситуациях, коронавирус не стал исключением – с начала 2021 г. больше всего фейков зафиксировано именно по COVID-19».