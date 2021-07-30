Продавцы поддельных сертификатов о прививке от ковида прописались в Telegram

Мы давно занимаемся борьбой с фейками и недостоверной информацией в интернете, заявил «Ведомостям» гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. По его словам, поиск ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации – это часть системного противодействия фейкам: «Мы сосредоточились на этой работе, так как правительство признало эту проблему действительно серьезной. Мошенники всегда стремятся нажиться на людях в сложных жизненных ситуациях, коронавирус не стал исключением – с начала 2021 г. больше всего фейков зафиксировано именно по COVID-19».