В США установили причину инцидента с подлодкой в Южно-Китайском море
Американская атомная подлодка USS Connecticut (SSN-22) 2 октября столкнулась в Южно-Китайском море с подводной горой, сообщил USNI News.
«Расследование установило, что подлодка USS Connecticut столкнулась с неизвестной подводной горой во время работы в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе», — сообщил официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс. Источник издания рассказал, что результаты расследования передали командующему Седьмым флотом США вице-адмиралу Карлу Томасу. Он рассмотрит материалы и решит, нужно ли привлечь виновника к ответственности.
Повреждение носовой части судна привело к повреждению ее балластных цистерн, из-за чего подлодка неделю шла по поверхности воды на Гуам. Ядерный реактор и двигательная установка подлодки не пострадали, сообщал Военно-морской флот. Сейчас судно находится на ремонте на Гуаме.
Ранее USNI News сообщал, что в результате столкновения подлодки с неизвестным подводным объектом пострадали 11 моряков. По данным представителя Минобороны, в результате столкновения моряки получили травмы средней и легкой степени тяжести.