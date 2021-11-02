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Общество

В США установили причину инцидента с подлодкой в Южно-Китайском море

Ведомости

Американская атомная подлодка USS Connecticut (SSN-22) 2 октября столкнулась в Южно-Китайском море с подводной горой, сообщил USNI News. 

«Расследование установило, что подлодка USS Connecticut столкнулась с неизвестной подводной горой во время работы в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе», — сообщил официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс. Источник издания рассказал, что результаты расследования передали командующему Седьмым флотом США вице-адмиралу Карлу Томасу. Он рассмотрит материалы и решит, нужно ли привлечь виновника к ответственности. 

Повреждение носовой части судна привело к повреждению ее балластных цистерн, из-за чего подлодка неделю шла по поверхности воды на Гуам. Ядерный реактор и двигательная установка подлодки не пострадали, сообщал Военно-морской флот. Сейчас судно находится на ремонте на Гуаме.

Ранее USNI News сообщал, что в результате столкновения подлодки с неизвестным подводным объектом пострадали 11 моряков. По данным представителя Минобороны, в результате столкновения моряки получили травмы средней и легкой степени тяжести. 

Ранее по теме: Моряки пострадали при столкновении подлодки США с неизвестным объектом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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