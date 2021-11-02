В США установили причину инцидента с подлодкой в Южно-Китайском море

«Расследование установило, что подлодка USS Connecticut столкнулась с неизвестной подводной горой во время работы в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе», — сообщил официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс. Источник издания рассказал, что результаты расследования передали командующему Седьмым флотом США вице-адмиралу Карлу Томасу. Он рассмотрит материалы и решит, нужно ли привлечь виновника к ответственности.