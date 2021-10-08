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Моряки пострадали при столкновении подлодки США с неизвестным объектом

Ведомости

Несколько моряков пострадали в результате столкновения атомной подлодки класса Seawolf USS Connecticut (SSN-22) с неизвестным подводным объектом в международных водах 2 октября, сообщил USNI News со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота США. По данным Минобороны, пострадали 11 человек.

«Быстроходная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN-22) столкнулась с объектом во время погружения днем 2 октября во время работы в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Безопасность экипажа остается главным приоритетом военно-морского флота. Травм, угрожающих жизни, нет», — сообщил капитан Билл Клинтон. По его словам, подлодка остается в безопасном и стабильном состоянии, ядерная установка и помещения не пострадали. Сейчас оценивается степень повреждения остальной части подлодки.

Представитель Минобороны сообщил, что в результате столкновения 11 моряков получили травмы средней и легкой степени тяжести. Сейчас подлодка направляется на Гуам. Столкновение произошло в Южно-Китайском море в субботу, и с того времени подлодка идет по поверхности воды.

USS Connecticut (SSN-22) – одна из трех лодок класса Seawolf, ударная подлодка времен холодной войны, предназначенная для охоты на советские подлодки на глубине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных