Моряки пострадали при столкновении подлодки США с неизвестным объектом
Несколько моряков пострадали в результате столкновения атомной подлодки класса Seawolf USS Connecticut (SSN-22) с неизвестным подводным объектом в международных водах 2 октября, сообщил USNI News со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота США. По данным Минобороны, пострадали 11 человек.
«Быстроходная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN-22) столкнулась с объектом во время погружения днем 2 октября во время работы в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Безопасность экипажа остается главным приоритетом военно-морского флота. Травм, угрожающих жизни, нет», — сообщил капитан Билл Клинтон. По его словам, подлодка остается в безопасном и стабильном состоянии, ядерная установка и помещения не пострадали. Сейчас оценивается степень повреждения остальной части подлодки.
Представитель Минобороны сообщил, что в результате столкновения 11 моряков получили травмы средней и легкой степени тяжести. Сейчас подлодка направляется на Гуам. Столкновение произошло в Южно-Китайском море в субботу, и с того времени подлодка идет по поверхности воды.
USS Connecticut (SSN-22) – одна из трех лодок класса Seawolf, ударная подлодка времен холодной войны, предназначенная для охоты на советские подлодки на глубине.