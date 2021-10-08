Моряки пострадали при столкновении подлодки США с неизвестным объектом

«Быстроходная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN-22) столкнулась с объектом во время погружения днем 2 октября во время работы в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Безопасность экипажа остается главным приоритетом военно-морского флота. Травм, угрожающих жизни, нет», — сообщил капитан Билл Клинтон. По его словам, подлодка остается в безопасном и стабильном состоянии, ядерная установка и помещения не пострадали. Сейчас оценивается степень повреждения остальной части подлодки.