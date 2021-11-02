В Гидрометцентре сообщили о «всплеске тепла» 6 ноября

Вильфанд объяснил, что всплеск тепла в России будет связан с господством атлантических воздушных масс, что бывает довольно редко. «Эти атлантические воздушные массы пересекают все: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья», — добавил он. Пресс-служба Минприроды ранее сообщила со ссылкой на Гидрометцентр, что в ноябре на большей части территории России ожидается температура выше нормы.