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В Гидрометцентре сообщили о «всплеске тепла» 6 ноября

Ведомости

Температура 6 ноября будет выше нормы на шесть-десять градусов почти на всей территории России, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. 

«Очень интересная ситуация прогнозируется в субботу. На всей территории страны температурные аномалии будут положительными. Исключение составят только самый юг Сибири: Забайкальский край, юг Иркутской области, Хакасия. Совершенно небольшая территория», — рассказал Вильфанд. Максимальные аномалии прогнозируются в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии.

Вильфанд объяснил, что всплеск тепла в России будет связан с господством атлантических воздушных масс, что бывает довольно редко. «Эти атлантические воздушные массы пересекают все: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья», — добавил он. Пресс-служба Минприроды ранее сообщила со ссылкой на Гидрометцентр, что в ноябре на большей части территории России ожидается температура выше нормы. 

Ранее по теме: Гидрометцентр ожидает температуру выше нормы на большей части России в ноябре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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