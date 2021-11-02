В Гидрометцентре сообщили о «всплеске тепла» 6 ноября
Температура 6 ноября будет выше нормы на шесть-десять градусов почти на всей территории России, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Очень интересная ситуация прогнозируется в субботу. На всей территории страны температурные аномалии будут положительными. Исключение составят только самый юг Сибири: Забайкальский край, юг Иркутской области, Хакасия. Совершенно небольшая территория», — рассказал Вильфанд. Максимальные аномалии прогнозируются в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии.
Вильфанд объяснил, что всплеск тепла в России будет связан с господством атлантических воздушных масс, что бывает довольно редко. «Эти атлантические воздушные массы пересекают все: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья», — добавил он. Пресс-служба Минприроды ранее сообщила со ссылкой на Гидрометцентр, что в ноябре на большей части территории России ожидается температура выше нормы.