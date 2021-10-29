Гидрометцентр ожидает температуру выше нормы на большей части России в ноябре
Температура в ноябре на большей части европейской территории России ожидается выше среднемноголетних значений, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах прогнозируется температура около нормы, сообщила пресс-служба Минприроды со ссылкой на Гидрометцентр.
Количество осадков на большей части территории страны будет близко к норме, на юге Коми и севере Поволжья осадков будет меньше, чем обычно, а в Мурманской области и на севере Карелии — больше.
В ноябре температуры будут на 1-2 градуса выше нормы на большей части Урала, в Омской области, в Якутии, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях и на Сахалине. Около нормы останется температура на востоке Ямало-Ненецкого АО, в Сибири, Магаданской области, на Чукотке и Камчатке.
«Месячное количество осадков предполагается на большей части территории около нормы; на Таймыре, севере Якутии, юге Иркутской области, юге Бурятии и в Тыве – больше нормы; в Магаданской области, на юге Чукотского автономного округа и на Камчатке – меньше нормы», — добавили в Гидрометцентре.