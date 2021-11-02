В России развернули рекордное число коек для пациентов с COVID-19
Более 290 000 коек для лечения больных COVID-19 сейчас развернуто в России, показатель стал рекордным по сравнению с предыдущим пиком, когда было развернуто 270 000 коек, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью газете «Известия».
«Резерв свободного коечного фонда несколько снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше», — сказал Чуланов.
Небольшое снижение заболеваемости сейчас наблюдается в 13 регионах России, в остальных показатели растут. Чуланов отметил, что особую обеспокоенность вызывают Москва и Санкт-Петербург, потому что это крупные города с высокой плотностью населения, риски заражения в них выше. В Санкт-Петербурге рост заболеваемости на 42-й неделе составлял 14%, в среднем по стране — 13%, добавил он.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 растет в России шесть недель подряд. Вчера Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России «очень непростой».
За последние сутки в России выявили 40402 случая заражения коронавирусом. Показатель третий день подряд превышает отметку в 40 000. 23 187 пациента выздоровели от вируса, 1155 — скончались. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 46,8% при целевом показателе в 80%.