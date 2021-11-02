В России развернули рекордное число коек для пациентов с COVID-19

Небольшое снижение заболеваемости сейчас наблюдается в 13 регионах России, в остальных показатели растут. Чуланов отметил, что особую обеспокоенность вызывают Москва и Санкт-Петербург, потому что это крупные города с высокой плотностью населения, риски заражения в них выше. В Санкт-Петербурге рост заболеваемости на 42-й неделе составлял 14%, в среднем по стране — 13%, добавил он.