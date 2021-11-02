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Общество

В России развернули рекордное число коек для пациентов с COVID-19

Ведомости

Более 290 000 коек для лечения больных COVID-19 сейчас развернуто в России, показатель стал рекордным по сравнению с предыдущим пиком, когда было развернуто 270 000 коек, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью газете «Известия».

«Резерв свободного коечного фонда несколько снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше», — сказал Чуланов. 

Небольшое снижение заболеваемости сейчас наблюдается в 13 регионах России, в остальных показатели растут. Чуланов отметил, что особую обеспокоенность вызывают Москва и Санкт-Петербург, потому что это крупные города с высокой плотностью населения, риски заражения в них выше. В Санкт-Петербурге рост заболеваемости на 42-й неделе составлял 14%, в среднем по стране — 13%, добавил он.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 растет в России шесть недель подряд. Вчера Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России «очень непростой».

За последние сутки в России выявили 40402 случая заражения коронавирусом. Показатель третий день подряд превышает отметку в 40 000. 23 187 пациента выздоровели от вируса, 1155 — скончались. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 46,8% при целевом показателе в 80%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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