Больше половины россиян откладывают деньги на образование детей
Около 56% россиян копят деньги на образование детей, 77% считают, что им придется платить за учебу ребенка в вузе или за услуги репетиторов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования «Ромир». Сколько человек приняли участие в исследовании, агентство не указывает.
Эксперты указывают, что о необходимости инвестировать в образование детей заявили 88% жителей Нижегородской области и Башкортостана, 81% жителей Челябинской области, 80% воронежцев и красноярцев, сообщили аналитики.
Не планируют дополнительных расходов на образование детей 20% москвичей, 18% жителей Татарстана и 17% волгоградцев. Уже начали копить на учебу ребенка 67% жителей Ростовской области, 66% жителей Новосибирской области, 62% — Челябинской, 61% — Волгоградской. В Москве откладывают деньги на обучение детей 60% жителей.
Кроме самостоятельных накоплений или банковских вкладов популярен такой способ накопления, как накопительное страхование жизни — его выбрали 17% опрошенных. В Москве уже оформили НСЖ или планируют это сделать 28% родителей, в Пермском крае — 23%, в Новосибирской области — 20%, в Ростовской области — 19%, в Воронежской области, Санкт-Петербурге и Татарстане — по 18%.