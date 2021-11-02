Больше половины россиян откладывают деньги на образование детей

Кроме самостоятельных накоплений или банковских вкладов популярен такой способ накопления, как накопительное страхование жизни — его выбрали 17% опрошенных. В Москве уже оформили НСЖ или планируют это сделать 28% родителей, в Пермском крае — 23%, в Новосибирской области — 20%, в Ростовской области — 19%, в Воронежской области, Санкт-Петербурге и Татарстане — по 18%.