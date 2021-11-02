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Общество

Больше половины россиян откладывают деньги на образование детей

Ведомости

Около 56% россиян копят деньги на образование детей, 77% считают, что им придется платить за учебу ребенка в вузе или за услуги репетиторов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования «Ромир». Сколько человек приняли участие в исследовании, агентство не указывает.

Эксперты указывают, что о необходимости инвестировать в образование детей заявили 88% жителей Нижегородской области и Башкортостана, 81% жителей Челябинской области, 80% воронежцев и красноярцев, сообщили аналитики. 

Не планируют дополнительных расходов на образование детей 20% москвичей, 18% жителей Татарстана и 17% волгоградцев. Уже начали копить на учебу ребенка 67% жителей Ростовской области, 66% жителей Новосибирской области, 62% — Челябинской, 61% — Волгоградской. В Москве откладывают деньги на обучение детей 60% жителей. 

Кроме самостоятельных накоплений или банковских вкладов популярен такой способ накопления, как накопительное страхование жизни — его выбрали 17% опрошенных. В Москве уже оформили НСЖ или планируют это сделать 28% родителей, в Пермском крае — 23%, в Новосибирской области — 20%, в Ростовской области — 19%, в Воронежской области, Санкт-Петербурге и Татарстане — по 18%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных