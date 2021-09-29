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Эксперты выяснили, на чем больше всего экономят россияне и ради чего

Ведомости

За последний год 58% россиян стали больше экономить, чаще всего на одежде и обуви, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала «Работа.ру». В исследовании приняли участие более 6000 человек старше 18 лет.

29% опрошенных, которые сократили свои расходы, экономят меньше 1000 руб. в месяц. Еще 26% экономят от 1000 до 3000 руб. в месяц, 21% — от 3000 до 5000 руб. 9% удается сохранить более 10 тыс. руб.

По словам 58% россиян, чаще всего они экономят на покупке одежды и обуви. 53% ради экономии стали реже ходить в кафе и развлекательные заведения. 33% стали реже заказывать доставку еды и такси. Также ради экономии опрошенные отказались от фитнес-клубов, платных курсов и услуг клининга.

44%, которые стали экономить, тратят сэкономленное на текущие расходы. 24% опрошенных откладывают деньги, 16% — выплачивают кредиты. Меньше 15% россиян копят на крупные покупки, путешествие и обучение. Около 4% респондентов откладывают на пенсию. 17% хотели бы экономить в будущем, 20% не стали экономить в последний год, а 5% стали экономить меньше.

Ранее по теме: Россияне рассказали о своих тратах на еду и жилье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных