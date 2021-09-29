Эксперты выяснили, на чем больше всего экономят россияне и ради чего

44%, которые стали экономить, тратят сэкономленное на текущие расходы. 24% опрошенных откладывают деньги, 16% — выплачивают кредиты. Меньше 15% россиян копят на крупные покупки, путешествие и обучение. Около 4% респондентов откладывают на пенсию. 17% хотели бы экономить в будущем, 20% не стали экономить в последний год, а 5% стали экономить меньше.