Эксперты выяснили, на чем больше всего экономят россияне и ради чего
29% опрошенных, которые сократили свои расходы, экономят меньше 1000 руб. в месяц. Еще 26% экономят от 1000 до 3000 руб. в месяц, 21% — от 3000 до 5000 руб. 9% удается сохранить более 10 тыс. руб.
По словам 58% россиян, чаще всего они экономят на покупке одежды и обуви. 53% ради экономии стали реже ходить в кафе и развлекательные заведения. 33% стали реже заказывать доставку еды и такси. Также ради экономии опрошенные отказались от фитнес-клубов, платных курсов и услуг клининга.
44%, которые стали экономить, тратят сэкономленное на текущие расходы. 24% опрошенных откладывают деньги, 16% — выплачивают кредиты. Меньше 15% россиян копят на крупные покупки, путешествие и обучение. Около 4% респондентов откладывают на пенсию. 17% хотели бы экономить в будущем, 20% не стали экономить в последний год, а 5% стали экономить меньше.