Россияне рассказали о своих тратах на еду и жилье

Траты на еду россияне распределяют следующим образом: 40% ежемесячно тратят на продукты от 10 000 до 25 000 руб., 29% – от 5000 до 10 000 руб., 14% – от 25 000 до 50 000 руб., 10% – от 3000 до 5000 руб., 4% – до 3000 руб., 3% – от 50 000 руб. По данным сервиса, 71% экономят на кафе и ресторанах, 69% – на развлечениях, 61% – на покупке новых гаджетов, 60% – на покупке новой одежды. Меньше всего россиян экономят на подарках для друзей и родственников (35%), а также на интернете и мобильной связи (18%).