Россияне рассказали о своих тратах на еду и жилье
Более половины – 59% – россиян тратят на аренду жилья, оплату ЖКУ или ипотеки от 10 000 до 20 000 руб. ежемесячно, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», в котором участвовали более 5000 человек старше 18 лет.
Большинство опрошенных (59%) тратят на жилье около 10 000 – 20 000 руб. в месяц, говорится в сообщении. Еще 28% тратят на жилье до 10 000 руб. в месяц, 7% – от 20 000 до 30 000 руб., 4% – от 30 000 до 50 000 руб., по 1% – от 50 000 до 75 000 руб. или более.
Траты на еду россияне распределяют следующим образом: 40% ежемесячно тратят на продукты от 10 000 до 25 000 руб., 29% – от 5000 до 10 000 руб., 14% – от 25 000 до 50 000 руб., 10% – от 3000 до 5000 руб., 4% – до 3000 руб., 3% – от 50 000 руб. По данным сервиса, 71% экономят на кафе и ресторанах, 69% – на развлечениях, 61% – на покупке новых гаджетов, 60% – на покупке новой одежды. Меньше всего россиян экономят на подарках для друзей и родственников (35%), а также на интернете и мобильной связи (18%).