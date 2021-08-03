Россияне стали тратить вдвое больше денег на одежду во время пандемии
Россияне в первом квартале 2021 г. в 2,5-3 раза увеличили траты на одежду и обувь, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на обследование Росстата доходов домохозяйств.
Траты на одежду и обувь стали единственной статьей расходов, которая отличает среднероссийский потребительский бюджет начала 2020 и 2021 гг. В 2020 гг. на них тратили 6-7% бюджета, в 2021 г. – 11-16%.
Больше всего доля расходов на одежду и обувь выросла у самых бедных россиян – с 5,8% до 15,9%. Самые богатые жители России увеличили расходы с 4,8% до 11,3%. Издание пояснило, что речь идет именно о повышении потребления, а не о росте цен. Такое изменение потребительского поведения, вероятно, стало крупнейшим за последние десять лет. Во время карантина россияне экономили на всем, а в начале 2021 г. тратили накопленное на свой внешний вид.
Возможно, это своеобразный эффект «символического завершения локдауна» в конце 2020 года и реализация отложенного спроса, отметило издание.
Гендиректор Baon Илья Ярошенко рассказал, что с началом локдауна в марте прошлого года большинство людей начали экономить, многие перешли на удаленку, и им не нужно было покупать новые вещи. Однако в начале этого года ситуация изменилась, люди «немного отошли», и продажи одежды выросли. В первом квартале этого года онлайн-продажи Baon выросли на 20-40% в годовом выражении.