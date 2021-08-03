Россияне стали тратить вдвое больше денег на одежду во время пандемии

Больше всего доля расходов на одежду и обувь выросла у самых бедных россиян – с 5,8% до 15,9%. Самые богатые жители России увеличили расходы с 4,8% до 11,3%. Издание пояснило, что речь идет именно о повышении потребления, а не о росте цен. Такое изменение потребительского поведения, вероятно, стало крупнейшим за последние десять лет. Во время карантина россияне экономили на всем, а в начале 2021 г. тратили накопленное на свой внешний вид.