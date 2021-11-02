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В Ленобласти ФСБ задержала 13 иностранцев за попытку попасть в Финляндию

Ведомости

Пограничная служба ФСБ за неделю задержала в Ленинградской области 13 иностранных граждан, которые пытались без документов попасть в Финляндию, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ по области. 

«За истекшую неделю пресечено пять попыток незаконного пересечения государственной границы РФ 13 иностранными гражданами, среди которых выходцы из стран СНГ, Латинской Америки, Северной Африки и арабских республик», — сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфакс»). У иностранцев не было документов для законного пересечения границы, за что они и были задержаны. 

В пресс-службе рассказали, что, по словам иностранцев, они планировали попасть в Финляндию «в поисках лучших условий жизни». Мужчины готовились ночевать на открытой местности: собрали рюкзаки с теплыми вещами и продуктами. 

12 задержанным назначили штрафы, принудительное выдворение из России и запрет на въезд на пять лет. В отношении еще одного человека возбудили дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), он арестован. 

По данным погрануправления, в октябре удалось выявить более 600 нарушителей законодательства России в пограничной сфере, большая часть нарушителей — иностранцы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных