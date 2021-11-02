В Ленобласти ФСБ задержала 13 иностранцев за попытку попасть в Финляндию
Пограничная служба ФСБ за неделю задержала в Ленинградской области 13 иностранных граждан, которые пытались без документов попасть в Финляндию, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ по области.
«За истекшую неделю пресечено пять попыток незаконного пересечения государственной границы РФ 13 иностранными гражданами, среди которых выходцы из стран СНГ, Латинской Америки, Северной Африки и арабских республик», — сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфакс»). У иностранцев не было документов для законного пересечения границы, за что они и были задержаны.
В пресс-службе рассказали, что, по словам иностранцев, они планировали попасть в Финляндию «в поисках лучших условий жизни». Мужчины готовились ночевать на открытой местности: собрали рюкзаки с теплыми вещами и продуктами.
12 задержанным назначили штрафы, принудительное выдворение из России и запрет на въезд на пять лет. В отношении еще одного человека возбудили дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), он арестован.
По данным погрануправления, в октябре удалось выявить более 600 нарушителей законодательства России в пограничной сфере, большая часть нарушителей — иностранцы.