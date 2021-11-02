В Ленобласти ФСБ задержала 13 иностранцев за попытку попасть в Финляндию

«За истекшую неделю пресечено пять попыток незаконного пересечения государственной границы РФ 13 иностранными гражданами, среди которых выходцы из стран СНГ, Латинской Америки, Северной Африки и арабских республик», — сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфакс»). У иностранцев не было документов для законного пересечения границы, за что они и были задержаны.