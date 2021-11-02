Власти просят китайцев запастись товарами первой необходимости на зиму

Китайские власти обычно принимают дополнительные меры для увеличения поставок свежих овощей и свинины перед самым важным праздником страны, Новым годом, который определяется по лунному календарю и в 2022 г. выпадает на 1 февраля. Однако в этом году работа по обеспечению поставок началась раньше после того, как сильные дожди в сентябре и октябре затопили посевы в крупнейшей овощеводческой провинции Шаньдун. На этом фоне цены на 26 видов овощей в октябре выросли в среднем на 16% по сравнению с сентябрем, писали китайские СМИ, а цены на огурцы и шпинат подскочили на 80% и 45%, соответственно.