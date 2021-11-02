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Общество

Власти просят китайцев запастись товарами первой необходимости на зиму

Ведомости

Правительство Китая призвало население запасаться товарами первой необходимости, а региональные власти — принять меры, чтобы обеспечить людей достаточными запасами продовольствия зимой и следующей весной на случай чрезвычайной ситуации. Такое уведомление в понедельник, 1 ноября, опубликовало министерство торговли страны.

В министерстве указали, что местные власти должны стабилизировать цены на продукты и заранее предупреждать население о любых проблемах с поставками продовольствия, а также заранее подготовить центры снабжения продовольствием и другими продуктами первой необходимости. Население необходимо проинформировать об адресах и контактах таких центр, говорится в сообщении. Кроме того, регионы должны укреплять системы мониторинга и раннего предупреждения о перебоях с поставками.

Китайские власти обычно принимают дополнительные меры для увеличения поставок свежих овощей и свинины перед самым важным праздником страны, Новым годом, который определяется по лунному календарю и в 2022 г. выпадает на 1 февраля. Однако в этом году работа по обеспечению поставок началась раньше после того, как сильные дожди в сентябре и октябре затопили посевы в крупнейшей овощеводческой провинции Шаньдун. На этом фоне цены на 26 видов овощей в октябре выросли в среднем на 16% по сравнению с сентябрем, писали китайские СМИ, а цены на огурцы и шпинат подскочили на 80% и 45%, соответственно.

Заявление министерства торговли вызвало беспокойство у пользователей китайских соцсетей по поводу возможного дефицита продукции, передает Reuters, поэтому уже во вторник государственные издания попытались успокоить население. Так, в Economic Daily призвали не проявлять «излишнее воображение» из-за указаний ведомства, подчеркнув, что они были изданы для того, чтобы граждане не были застигнуты врасплох в случае введения нового локдауна и запаслись необходимыми продуктами заранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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