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Правительство засекретило закупки Росгвардии и ФСО

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО), а также подведомственные им учреждения с 1 января 2022 г. перестанут раскрывать свои закупки. Документ опубликован на портале правовой информации. Сейчас в списке засекреченных находятся закупки Минобороны, СВР и ФСБ. 

В конце 2017 г. по инициативе правительства в качестве меры противодействия антироссийским санкциям закупки в закрытой системе были разрешены «в области обороны, государственного управления и в области обеспечения безопасности», т. е. для Минобороны и ФСБ. 

В январе 2019 г. ФСО предложила добавить себя в перечень ведомств, чьи закупки засекречены. В пояснительной записке к проекту говорилось, что это необходимо «в связи с увеличением количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны» и такая мера «позволит обеспечить гарантированное выполнение мер по осуществлению государственной охраны». 

В апреле того же года Росгвардия предложила засекретить и ее закупки. Ведомство решило закупать необходимые предметы вооружения, военного снаряжения и снабжения в закрытом режиме. Росгвардия, в свою очередь, обосновывает инициативу военной организацией ведомства, предназначенного «для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».

В июне 2020 г. предложения ФСО и Росгвардии были включены в доработанный законопроект Минфина, который был разработан в рамках реформы контрактной системы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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