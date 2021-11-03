Правительство засекретило закупки Росгвардии и ФСО
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО), а также подведомственные им учреждения с 1 января 2022 г. перестанут раскрывать свои закупки. Документ опубликован на портале правовой информации. Сейчас в списке засекреченных находятся закупки Минобороны, СВР и ФСБ.
В конце 2017 г. по инициативе правительства в качестве меры противодействия антироссийским санкциям закупки в закрытой системе были разрешены «в области обороны, государственного управления и в области обеспечения безопасности», т. е. для Минобороны и ФСБ.
В январе 2019 г. ФСО предложила добавить себя в перечень ведомств, чьи закупки засекречены. В пояснительной записке к проекту говорилось, что это необходимо «в связи с увеличением количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны» и такая мера «позволит обеспечить гарантированное выполнение мер по осуществлению государственной охраны».
В апреле того же года Росгвардия предложила засекретить и ее закупки. Ведомство решило закупать необходимые предметы вооружения, военного снаряжения и снабжения в закрытом режиме. Росгвардия, в свою очередь, обосновывает инициативу военной организацией ведомства, предназначенного «для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
В июне 2020 г. предложения ФСО и Росгвардии были включены в доработанный законопроект Минфина, который был разработан в рамках реформы контрактной системы.