Правительство засекретило закупки Росгвардии и ФСО

В январе 2019 г. ФСО предложила добавить себя в перечень ведомств, чьи закупки засекречены. В пояснительной записке к проекту говорилось, что это необходимо «в связи с увеличением количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны» и такая мера «позволит обеспечить гарантированное выполнение мер по осуществлению государственной охраны».