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Общество

Россияне назвали плюсы и минусы удаленной работы

Ведомости

72% россиян хотели бы работать удаленно, потому что, по их мнению, это позволит им самостоятельно распоряжаться своим временем, сэкономит время на дорогу до работы и сократит расходы на транспорт и питание, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала «Работа.ру». В опросе приняли участие около 5000 человек старше 18 лет из всех округов России.

По данным опроса, 12% уже работают удаленно, 16% не рассматривают для себя такой формат работы. 

Опрошенные, которые хотели бы работать удаленно, отметили, что это поможет им сэкономить время и деньги, больше времени проводить с семьей и питомцем, даст больше стабильности, позволит работать в любой одежде и чаще заниматься спортом. Те, кто не хотел бы работать из дома, заявили, что у них неподходящая для этого профессия, им не нравится отсутствие живого общения с коллегами, разделения работы и личной жизни, у них не получается сконцентрироваться на работе, неудобно работать из-за детей, нет оборудованного рабочего места, плохой интернет и шумные соседи. 

90% опрошенных хотели бы получить новую профессию, чтобы работать удаленно, а 9% из них уже обучаются новым навыкам. Чаще всего такие респонденты хотели бы работать в ИТ, менеджменте проектов, call-центре, выбрали бы профессию дизайнера или копирайтера. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных