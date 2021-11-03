Россияне назвали плюсы и минусы удаленной работы

Опрошенные, которые хотели бы работать удаленно, отметили, что это поможет им сэкономить время и деньги, больше времени проводить с семьей и питомцем, даст больше стабильности, позволит работать в любой одежде и чаще заниматься спортом. Те, кто не хотел бы работать из дома, заявили, что у них неподходящая для этого профессия, им не нравится отсутствие живого общения с коллегами, разделения работы и личной жизни, у них не получается сконцентрироваться на работе, неудобно работать из-за детей, нет оборудованного рабочего места, плохой интернет и шумные соседи.