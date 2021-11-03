Россияне назвали плюсы и минусы удаленной работы
72% россиян хотели бы работать удаленно, потому что, по их мнению, это позволит им самостоятельно распоряжаться своим временем, сэкономит время на дорогу до работы и сократит расходы на транспорт и питание, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала «Работа.ру». В опросе приняли участие около 5000 человек старше 18 лет из всех округов России.
По данным опроса, 12% уже работают удаленно, 16% не рассматривают для себя такой формат работы.
Опрошенные, которые хотели бы работать удаленно, отметили, что это поможет им сэкономить время и деньги, больше времени проводить с семьей и питомцем, даст больше стабильности, позволит работать в любой одежде и чаще заниматься спортом. Те, кто не хотел бы работать из дома, заявили, что у них неподходящая для этого профессия, им не нравится отсутствие живого общения с коллегами, разделения работы и личной жизни, у них не получается сконцентрироваться на работе, неудобно работать из-за детей, нет оборудованного рабочего места, плохой интернет и шумные соседи.
90% опрошенных хотели бы получить новую профессию, чтобы работать удаленно, а 9% из них уже обучаются новым навыкам. Чаще всего такие респонденты хотели бы работать в ИТ, менеджменте проектов, call-центре, выбрали бы профессию дизайнера или копирайтера.