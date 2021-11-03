В Москве около половины родителей поддержали тестирование на COVID-19 в школах
По результатам опроса, матери чаще отцов выступали за проведение ПЦР-тестов — 47% против 42%. соответственно. Родители, которые сделали прививки от коронавируса, чаще других одобряли тестирование на коронавирус в школах — 57%.
14 октября в 10 московских школах началось экспресс-тестирование учеников на коронавирус. Школьники с 1 по 11 класс будут проходить тестирование раз в две недели. Данная мера вводится, чтобы избежать перехода на дистанционное обучение, пояснила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Результат экспресс-теста не будет считаться подтверждением диагноза или основанием для введения карантина в классе, а послужит сигналом для дополнительной проверки здоровья школьника врачом.
Ранее Ракова сообщила, что каждый день в городе заражается коронавирусом около 1000 детей, из них 20-30 попадают в больницы. За весь период пандемии COVID-19 перенесли около 200 000 детей. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также сообщил, что осенью кратно выросла заболеваемость COVID-19 среди детей. Около половины случаев заболевания протекает с выраженными проявлениями. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новую волну коронавируса число детей, которые заражаются коронавирусом, выросло в два-три раза, а также выросла смертность детей от COVID-19.