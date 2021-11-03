Газета
Общество

В Москве около половины родителей поддержали тестирование на COVID-19 в школах

Ведомости

45% родителей поддержали идею проводить ПЦР-тесты на коронавирус среди учеников школ Москвы, 32% выступили против, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 1000 родителей детей, которые очно учатся в школах Москвы. 

По результатам опроса, матери чаще отцов выступали за проведение ПЦР-тестов — 47% против 42%. соответственно. Родители, которые сделали прививки от коронавируса, чаще других одобряли тестирование на коронавирус в школах — 57%. 

14 октября в 10 московских школах началось экспресс-тестирование учеников на коронавирус. Школьники с 1 по 11 класс будут проходить тестирование раз в две недели. Данная мера вводится, чтобы избежать перехода на дистанционное обучение, пояснила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Результат экспресс-теста не будет считаться подтверждением диагноза или основанием для введения карантина в классе, а послужит сигналом для дополнительной проверки здоровья школьника врачом.

Ранее Ракова сообщила, что каждый день в городе заражается коронавирусом около 1000 детей, из них 20-30 попадают в больницы. За весь период пандемии COVID-19 перенесли около 200 000 детей. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также сообщил, что осенью кратно выросла заболеваемость COVID-19 среди детей. Около половины случаев заболевания протекает с выраженными проявлениями. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новую волну коронавируса число детей, которые заражаются коронавирусом, выросло в два-три раза, а также выросла смертность детей от COVID-19.

Ранее по теме: В десяти московских школах начнут тестировать детей на коронавирус

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных