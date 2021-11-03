В Москве около половины родителей поддержали тестирование на COVID-19 в школах

Ранее Ракова сообщила, что каждый день в городе заражается коронавирусом около 1000 детей, из них 20-30 попадают в больницы. За весь период пандемии COVID-19 перенесли около 200 000 детей. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также сообщил, что осенью кратно выросла заболеваемость COVID-19 среди детей. Около половины случаев заболевания протекает с выраженными проявлениями. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новую волну коронавируса число детей, которые заражаются коронавирусом, выросло в два-три раза, а также выросла смертность детей от COVID-19.