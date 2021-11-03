В Москве из-за тумана на второй день задержали около 70 авиарейсов

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», 2 ноября из-за тумана в Москве было задержано и отменено около 200 рейсов. Во «Внуково» задержали 69 рейсов и 5 отменили, в «Домодедово» задержали 60 рейсов и отменили 11, в «Шереметьево» задержали 50 рейсов и отменили 15. Более 30 самолетов приземлились в других городах, рассказали «РИА Новости» в Росавиации.