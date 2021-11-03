В Москве из-за тумана на второй день задержали около 70 авиарейсов
Во «Внуково» были задержаны 16 рейсов и семь отменены, в «Домодедово» сегодня задержали 29 рейсов и отменили пять, а в «Шереметьево» задержали вылет трех рейсов и отменили еще семь.
По данным онлайн-табло аэропорта «Жуковский», три рейса сегодня вылетели с задержкой в 30 минут, еще два рейса — до Черняховска и Дубая — задержаны.
Густой туман появился в Москве вечером в понедельник, 1 ноября. Данное явление наблюдалось в отдельных районах столицы и всю первую половину дня вторника. Кроме того, жители некоторых районов города жаловались на запах гари.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что туман, который появился в Москве, называется радиационным. При малооблачном небе ночью сильно охладилась подстилающая поверхность за счет выделения длинноволновой радиации. Также охладился приземный слой воздуха. В холодном воздухе сконцентрировались молекулы водяного пара, что и называется туманом.
По данным сервиса «Яндекс.Расписания», 2 ноября из-за тумана в Москве было задержано и отменено около 200 рейсов. Во «Внуково» задержали 69 рейсов и 5 отменили, в «Домодедово» задержали 60 рейсов и отменили 11, в «Шереметьево» задержали 50 рейсов и отменили 15. Более 30 самолетов приземлились в других городах, рассказали «РИА Новости» в Росавиации.