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В Москве из-за тумана на второй день задержали около 70 авиарейсов

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Около 70 рейсов из аэропортов Москвы задержали или отменили из-за тумана, который продолжается второй день. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», задержки произошли во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».

Во «Внуково» были задержаны 16 рейсов и семь отменены, в «Домодедово» сегодня задержали 29 рейсов и отменили пять, а в «Шереметьево» задержали вылет трех рейсов и отменили еще семь.

По данным онлайн-табло аэропорта «Жуковский», три рейса сегодня вылетели с задержкой в 30 минут, еще два рейса — до Черняховска и Дубая — задержаны. 

Густой туман появился в Москве вечером в понедельник, 1 ноября. Данное явление наблюдалось в отдельных районах столицы и всю первую половину дня вторника. Кроме того, жители некоторых районов города жаловались на запах гари.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что туман, который появился в Москве, называется радиационным. При малооблачном небе ночью сильно охладилась подстилающая поверхность за счет выделения длинноволновой радиации. Также охладился приземный слой воздуха. В холодном воздухе сконцентрировались молекулы водяного пара, что и называется туманом. 

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», 2 ноября из-за тумана в Москве было задержано и отменено около 200 рейсов. Во «Внуково» задержали 69 рейсов и 5 отменили, в «Домодедово» задержали 60 рейсов и отменили 11, в «Шереметьево» задержали 50 рейсов и отменили 15. Более 30 самолетов приземлились в других городах, рассказали «РИА Новости» в Росавиации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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