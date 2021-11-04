На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 было девять человек
На борту упавшего под Иркутском в среду вечером самолета Ан-12 находилось девять человек, сообщил первый замначальника главного управления МЧС по региону Андрей Рябоволов на заседании комиссии по ЧС. Все они погибли, найдены тела шести человек.
«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находилось девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающих груз», — цитирует Рябоволова «Интерфакс».
По его словам, установлены места проживания находившихся на борту. Четверо являются гражданами России, трое — граждане Белоруссии и двое — граждане Украины. К ликвидации последствий крушения Ан-12 привлечены 296 человек и 76 единиц техники, уточнил Рябоволов.
Ранее губернатор Игорь Кобзев сообщил, что среди погибших были двое сотрудников авиационной транспортной компании «Заполярье». Поскольку экипаж международный, организовано взаимодействие с МИД и Росавиацией, написал он в Instagram.
Вечером 3 ноября самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» потерпел крушение в районе села Пивовариха в 7 км от Иркутска. Самолет совершал грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. Telegram-канал Baza писал, что Ан-12 пропал с радаров во время захода на второй круг при посадке. На месте крушения спасатели нашли два бортовых самописца.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщал СК.