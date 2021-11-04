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На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 было девять человек

Ведомости

На борту упавшего под Иркутском в среду вечером самолета Ан-12 находилось девять человек, сообщил первый замначальника главного управления МЧС по региону Андрей Рябоволов на заседании комиссии по ЧС. Все они погибли, найдены тела шести человек.

«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находилось девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающих груз», — цитирует Рябоволова «Интерфакс». 

По его словам, установлены места проживания находившихся на борту. Четверо являются гражданами России, трое — граждане Белоруссии и двое — граждане Украины. К ликвидации последствий крушения Ан-12 привлечены 296 человек и 76 единиц техники, уточнил Рябоволов. 

Ранее губернатор Игорь Кобзев сообщил, что среди погибших были двое сотрудников авиационной транспортной компании «Заполярье». Поскольку экипаж международный, организовано взаимодействие с МИД и Росавиацией, написал он в Instagram.

Вечером 3 ноября самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» потерпел крушение в районе села Пивовариха в 7 км от Иркутска. Самолет совершал грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. Telegram-канал Baza писал, что Ан-12 пропал с радаров во время захода на второй круг при посадке. На месте крушения спасатели нашли два бортовых самописца.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщал СК.

Ранее по теме: Все находившиеся на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 погибли

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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