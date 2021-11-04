На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 было девять человек

Вечером 3 ноября самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» потерпел крушение в районе села Пивовариха в 7 км от Иркутска. Самолет совершал грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. Telegram-канал Baza писал, что Ан-12 пропал с радаров во время захода на второй круг при посадке. На месте крушения спасатели нашли два бортовых самописца.