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Все находившиеся на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 погибли

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В результате крушения транспортного самолета Ан-12 погибли все люди, находившиеся на борту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

«Мы видим только одно, что, к сожалению, все погибли. Фрагменты тел имеются. По некоторым данным, от пяти до семи человек. По полетным спискам сейчас уточняется», — сказал он.

Позднее спасатели на месте крушения обнаружили останки семи погибших. «Обнаружены тела шести и фрагменты седьмого погибшего в катастрофе», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.

По предварительным данным, самолет рухнул при заходе на второй круг в 4 км от г. Иркутска в районе села Пивовариха Иркутской области. Это произошло 3 ноября около 19.45 по местному времени. Самолет совершал грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск». Следственная группа выехала на место происшествия. Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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