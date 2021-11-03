Все находившиеся на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 погибли
В результате крушения транспортного самолета Ан-12 погибли все люди, находившиеся на борту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
«Мы видим только одно, что, к сожалению, все погибли. Фрагменты тел имеются. По некоторым данным, от пяти до семи человек. По полетным спискам сейчас уточняется», — сказал он.
Позднее спасатели на месте крушения обнаружили останки семи погибших. «Обнаружены тела шести и фрагменты седьмого погибшего в катастрофе», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.
По предварительным данным, самолет рухнул при заходе на второй круг в 4 км от г. Иркутска в районе села Пивовариха Иркутской области. Это произошло 3 ноября около 19.45 по местному времени. Самолет совершал грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск». Следственная группа выехала на место происшествия. Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно».